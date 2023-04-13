"حمدان التعليمية" تُعلن عن فتح باب الترشح للدورة الـ 26 من جوائزها على المستوى المحلي

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن فتح باب الترشحات للدورة الـ 26 من جوائزها السنوية والتي تشمل ست فئات، حيث تبدأ المؤسسة في تلقي المشاركات من الراغبين من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر موقعها الالكتروني حتى تاريخ 8 سبتمبر 2023.

وتشمل الفئات المتعددة لجوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز المحلية المدرسة المتميزة والمعلم المتميز، والتربوي المتميز والطالب الجامعي المتميز والطالب المتميز وجائزة المؤسسات الداعمة للتعليم.

وفي تعليقه على إطلاق الدورة 26 من جوائز المؤسسة، قال الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، الدكتور خليفة السويدي: "يسرنا إعلان فتح باب المشاركات لجوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على المستوى المحلي في دورتها الـ 26، والتي ظلّت على مر السنوات تعكس رؤية وأهداف المؤسسة ومسيرتها الرائدة وقدمت إسهامات واضحة في دعم التعليم وتعزيزه بالبرامج النوعية وتسليط الضوء على الموهوبين ودعمهم وتشجيع التميز وبث روح المنافسة وتكريم المتميزين ورعايتهم والمساهمة في بناء منظومة الجودة التعليمية ونشر الوعي التربوي في مجالات التميز في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع النهضة الشاملة في دولة الامارات والتطور الرقمي المتسارع ورؤية قيادتنا الرشيدة وجهودها الحثيثة في ترسيخ وتشجيع مفاهيم الابتكار والتميز".

وأضاف: "ندعو كافة المستوفين للشروط من الطلاب والأكاديميين والمؤسسات التربوية التقدم للجوائز والمساهمة بمشاركاتهم للفوز بفئات الجوائز وتسليط الضوء على أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة وتحويلها إلى واقع ملموس والاستفادة منها وتسخيرها لمنفعة المجتمع التعليمي بشكل عام".

وقد شهدت جوائز المؤسسة خلال مسيرتها الكثير من التطوير، حيث أطلقت مجموعة من المعايير الجديدة وتطوير آلية التقييم لكافة الفئات وتصميم وإعداد برامج تدريبية للمشاركين والمحكمين وغيرها من التحديثات والتي تهدف إلى رفع الوعي بها وتطويرها ومواكبة المعايير العالمية وتعزيز الشفافية في التحكيم واختيار الفائزين.



وتهدف جوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، التي أطلقها المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إنطلاقاً من رؤيته بأهمية جودة التعليم في تطور الشعوب وفي تحقيق التنمية المستدامة، إلى دعم مسارات الجودة في القطاع التعليمي وتشجيع التميز والموهبة. وقد شهدت توسعاً في نطاق خدماتها وشراكاتها الاقليمية والدولية حيث شمل نطاق تعاونها المنظمات الأممية مثل اليونسكو والاسيسكو والألكسووالفاب لاب والمجلس العالمي للموهوبين والجمعية العالمية لأبحاث الموهبة والتميز. وقد نالت شهرة عالمية وتبوأت مكانتها كأهم الجوائز في قطاع التعليم في العالم.

وكانت المؤسسة قد كرّمت الفائزين في الدورة الخامسة والعشرين من جوائزها والتي بلغت أعدادهم 73 فائزاً وذلك في حفل ضخم عقدته بداية شهر مارس الفائت برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" حيث فازت أربعة بحوث في جائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز ، و4 فائزين الجوائز الدولية في رعاية الموهوبين، و14 فائزاً في مختلف فئات المنافسات الخليجية و49 متميزاً في مختلف فئات المنافسات المحلية، وحصلت مدرسة في دولة الإمارات على شهادة برونزية في نموذج حمدان EFQM التعليمي العالمي.

قيمة الجوائز:

جائزة المدرسة المتميزة 100,000 درهم إماراتي

جائزة المعلم المتميز 60,000 درهم إماراتي

جائزة التربوي المتميز 50,000 درهم إماراتي

جائزة الطالب الجامعي المتميز 40,000 درهم إماراتي

جائزة الطالب المتميز 30,000 درهم إماراتي

جائزة المؤسسات الداعمة للتعليم