جامعة هيريوت وات دبي تحصل على الترخيص المؤسسي

أعلنت جامعة هيريوت وات دبي اليوم عن حصولها على الترخيص المؤسسي الأولي من قبل مفوضية الإعتماد الأكاديمى (أو CAA) بوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعد مفوضية الإعتماد الأكاديمى الهيئة المسؤولة عن ضمان جودة التعليم العالي التابعة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، وهي مصممة لتضمن للطلاب المحتملين وأسرهم وأرباب العمل وأصحاب المصلحة الآخرين أن المؤسسات المرخصة وبرامجها تلبي معايير الجودة الأكاديمية المتوافقة مع الممارسات الدولية الحالية.

وقالت عميد ونائب رئيس الجامعة، بروفيسور هيذر ماكغريجور: "إن الحصول على الترخيص المؤسسي الأولي هو خطوة فارقة لجامعة هيريوت وات دبي. حيث إنه جزء لا يتجزأ من خطتنا الإستراتيجية لمواصلة نجاحنا والتزامنا تجاه هذه المنطقة ، بالإضافة إلى الاعتراف بالجودة العالية ومعايير التدريس والتعلم التي طبقتها الجامعة هنا على مدار الستة عشر عامًا الماضية. أما بالنسبة للخريجين ، فهذا الإعتماد يعني أنهم سيكونون قادرين على الحصول على المزيد من الدرجات العلمية من الجامعات الأخرى المعتمدة من مفوضية الإعتماد الأكاديمى إذا اختاروا ذلك. كما سيمكنهم من العمل بسهولة أكبر في القطاعات الحكومية والقطاعات ذات الصلة بالحكومة في جميع أنحاء الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام".