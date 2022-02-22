7 جامعات في الدولة تحصل على «مستوى الثقة العالية»

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن سبع جامعات داخل الدولة حصلت على درجة «مستوى الثقة العالية»، حسب تقييم تعتمده الوزارة تركز معاييره على أساس قياس المخاطر والثقة.

وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أن مفوضية الاعتماد الاكاديمي التابعة لها، تعتمد خطة للارتقاء بمستوى البرامج الأكاديمية في الجامعات، وتعمل على إعادة هيكلتها.

وأشارت إلى أن عدداً من الجامعات الوطنية حققت هذه المعايير، وحصلت على تصنيف عالمي، منها جامعات الإمارات، وخليفة للعلوم والتكنولوجيا، والأميركية في الشارقة، والشارقة، وجامعة زايد. وتشمل الجوانب التي اعتمدتها الوزارة لتحديد مستويات الثقة للجامعات في الدولة، عدم رصد أي ملاحظات أو مخالفات في جانب الإفصاح والثقة، ووضوح استراتيجية الجامعة، وأن تكون البرامج الأكاديمية فيها رصينة وواضحة، مع الأخذ في الاعتبار درجة اهتمامها بالطلبة، خصوصاً في الامتحانات.

وتركز المعايير على تقييم ما تدرسه الجامعة من برامج دولية معتمدة، وتصنيفها العالمي، والتزامها بمعايير الاعتماد طوال السنوات الماضية، وتميز أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى استقطابهم من أفضل الجامعات العالمية، وتحديد عدد أعضاء الهيئة التدريسية مقارنة بأعداد الطلبة وبرامج الجامعة.

وأوضحت الوزارة أن الجامعة تخضع للتقييم بمثل عدد برامجها، حيث إن الجامعة التي تدرس 20 برنامجاً، تخضع للتقييم 20 مرة في خمس سنوات، بمعدل أربع مرات في السنة الواحدة، مشيرة إلى أن الرقابة الدورية للجامعات تتم كل ستة أشهر أو سنة حسب الجامعة، لذلك فإن مؤسسات التعليم العالي تخضع لتقييم مستمر. وفي ما يخص معايير ترخيص مؤسسات التعليم العالي، واعتماد برامجها، أقرت الوزارة حزمة من المعايير، تركز على 11 جانباً، منها ضمان الجودة، والطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، والأنشطة العلمية والبحثية، والحوكمة والإدارة، والنزاهة، والمرافق التعليمية، والصحة والسلامة والبيئة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news