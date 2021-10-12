«التربية» تحدد 5 تخصصات أكاديمية لبرنامج البعثات

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

كشفت وزارة التربية والتعليم عن خمسة تخصصات أكاديمية رئيسة ضمن برنامج البعثات للطلبة الإماراتيين المؤهلين للدراسة خارج الدولة، وهي العلوم الاجتماعية والإدارية، والفنون والعلوم الإنسانية، والهندسة والتكنولوجيا، والطب وعلوم الحياة، والعلوم الطبيعية، والتي تضم 48 تخصصاً فرعياً.

وحددت الوزارة على موقعها الإلكتروني، يوم السابع من نوفمبر المقبل موعد فتح باب تسجيل الطلبة الراغبين في الابتعاث للدراسة في الخارج، موضحةً أن خمس فئات من الطلبة مؤهلة للتقديم في برنامج البعثات للدراسة خارج الدولة، وهي: خريجو الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري لدراسة البكالوريوس، وخريجو الثانوية العامة من الأعوام السابقة لدراسة البكالوريوس، وحملة البكالوريوس لدراسة الماجستير، وحملة الماجستير لدراسة الدكتوراه، والطلبة الملتحقون بالدراسة حالياً (بكالوريوس وماجستير ودكتوراه) الذين يرغبون في التحويل على بعثة الوزارة.

وفصّلت الوزارة التخصصات الفرعية التي تنضوي تحت كل تخصص رئيس، حيث يضم تخصص «الفنون والعلوم الإنسانية» كلاً من علم الآثار، والفن المعماري، والفن والتصميم، والتاريخ القديم والكلاسيكي، واللغة الإنجليزية وآدابها، والتاريخ، وعلم اللغة، واللغات الحديثة، والفنون التمثيلية، والفلسفة، والدراسات الدينية، ويضم تخصص «الهندسة والتكنولوجيا» كلاً من الهندسة الكيميائية، والهندسة الإنشائية والمدنية، وعلوم الحاسوب ونظم المعلومات، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، والهندسة الميكانيكية، والطيران والتصنيع، وهندسة المعادن والتعدين.

فيما يضم تخصص «الطب وعلوم الحياة» الزراعة والغابات، وعلم التشريح وعلم وظائف الأعضاء، والعلوم البيولوجية، وطب الأسنان، والطب، والتمريض، والصيدلة وعلم الأدوية، والطب النفسي، والبيطرة، فيما يضم تخصص «العلوم الطبيعية» كلاً من الفيزياء والفلك، والرياضيات، وعلوم البيئة، وعلوم الأرض والبحار، والكيمياء، وعلوم المواد، والجغرافيا.

ويضم تخصص «العلوم الاجتماعية والإدارية» كلاً من المحاسبة والمالية، وعلم الإنسان، وإدارة الأعمال والدراسات الإدارية، وعلم الاجتماع، والاتصال، والسياسة والدراسات الدولية، والضيافة وإدارة الترفيه، وإدارة المكتبات والمعلومات، والموضوعات ذات الصلة بالرياضة، والدراسات التنموية، والاقتصاد، والاقتصاد القياسي، والقانون، والسياسة الاجتماعية، والإحصاءات والبحوث التشغيلية، والتربية والتدريب.

ويشترط في الطالب المتقدم لطلب الحصول على بعثة خارجية أن يكون من مواطني دولة الإمارات، وألا يكون حاصلاً على بعثة أو منحة دراسية كاملة من إحدى المؤسسات أو جهات الابتعاث داخل أو خارج الدولة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة.

كما يشترط في المتقدم لطلب الحصول على بعثة خارجية، أن يكون حاصلاً على قبول أكاديمي مباشر وغير مشروط بمتطلبات أخرى في تخصص ومؤسسة ودولة محددة للابتعاث من قبل الوزارة، موضحاً فيه تواريخ بداية ونهاية الدراسة والكلفة الإجمالية للدراسة.

وذكرت الوزارة شروطاً عدة لاختيار مؤسسة التعليم العالي التي يستحق بها الطالب البعثة، ومنها أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته، وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام بحسب القوائم المعتمدة من الوزارة، أو أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته بحسب القوائم المعتمدة من الوزارة، وأن تكون في إحدى الدول المحددة للابتعاث.

ويشترط التصديق على المؤهل السابق من قبل الوزارة، وأن يلتزم الطالب بالمدة المطلوبة للانتظام بما لا يتعارض مع نظام معادلة الشهادات، وأن يكون لائقاً صحياً بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة، وأن يوفر شهادة إعفاء (تأجيل) أو إنهاء من الخدمة الوطنية للطلبة الذكور.

إجازة دراسية

أكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة أن يوقع الطالب إقراراً بالالتزام بقانون البعثات والمساعدات الدراسية ولوائحه التنفيذية، وأي إقرارات أخرى ذات صلة تحددها الوزارة من ضمن متطلبات الابتعاث، ويجب أن يوفر الطالب إجازة دراسية من جهة العمل بحسب المدة الدراسية وأسلوب الدراسة (انتظام كلي أو جزئي) للبرنامج المطلوب، موضحاً فيها نوع الإجازة (راتب أو بدون راتب).

ويجب ألا يتم ابتعاث الطالب للدرجة العلمية نفسها التي سبق وأن أتمها أو درجة علمية أقل من التي أتمها، سواء كان على نفقة الوزارة أو جهة أخرى أو على نفقة الطالب، وكذلك لا يتم ابتعاث الطالب الذي سبق ابتعاثه على نفقة الوزارة أو جهة أخرى، وتم إلغاء بعثته لأي سبب من الأسباب.

انتظام كامل

تستثني وزارة التربية والتعليم الطلبة الذين اجتازوا اختبار الإمارات القياسي (إمسات) إنجاز (EmSAT Achieve) في مادتي (الرياضيات والفيزياء) بدرجة 1500 فما فوق من متطلبات نسبة الثانوية العامة (نسبة الدرجات).

وأوضحت أن الدراسة بالانتظام الكلي في بلد الدراسة، ويجب ألا يقل عمر الطالب عن 17 سنة، وألا يزيد على 20 سنة، مع موافقة ولي الأمر الطالب، وألا يكون مضى على تخرج الطالب من الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على سنتين.

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