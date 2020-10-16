طالبة مواطنة تبتكر نظاماً لمساعدة فاقدي البصر

المصدر: إعداد : أمين الجمال

ابتكرت طالبة مواطنة، في الصف العاشر بمدرسة أسماء بنت النعمان في دبي، نظاماً لمساعدة فاقدي البصر من أصحاب الهمم، في تحديد أماكن وجودهم، والعودة إلى منازلهم بسهولة دون مساعدة خارجية.

وقالت الطالبة ريم حمد الشحي، لـ«الإمارات اليوم»، إن نظام مساعدة فاقدي البصر، يعتمد على زر يتصل لاسلكياً بتطبيق ذكي على الهاتف المتحرك، ويتضمن التطبيق الأوامر التي يحتاجها الشخص، لتحديد وجهته، أو طريقة استخدامه لمقتنياته.

وأضافت أنها استطاعت إنجاز مشروع نظام مساعدة أصحاب الهمم، خلال ثلاث ساعات، بعدما استفادت من التدريبات التي يقدمها برنامج المبرمج المواطن، الذي تنظمه جامعة حمدان بن محمد الذكية، موضحةً أن النظام نال استحسان لجنة التقييم، وفاز بالمركز الثالث. وذكرت الشحي أنها قررت إنجاز المشروع، من أجل دعم فئة المكفوفين من أصحاب الهمم، مشيرة إلى أنها تستهدف إنجاز عدد من المشروعات الابتكارية مستقبلاً، وترغب في دراسة الهندسة لتعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكرمت جامعة حمدان بن محمد الذكية، أخيراً، ستة فائزين بجوائز برنامج «المبرمج المواطن - صيف 2020»، والذي شمل، العام الجاري، برنامجين جديدين لبناء القدرات الواعدة في مجالات «الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء»، و«الطباعة الثلاثية الأبعاد»، بالشراكة مع منصة الحوسبة السحابية «أمازون ويب سيرفيسز»، وشركة «سيجنيفاي»، المتخصصة في مجال إنترنت الأشياء في الإضاءة، وأتمتة المباني.

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