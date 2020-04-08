مدارس خاصة تقدم مساعدات لـ 4 فئات من ذوي الطلبة

المصدر: أمين الجمال ـ دبي

قدمت مدارس مجموعة جيمس للتعليم، تسهيلات ومساعدات مباشرة على الرسوم الدراسية لأربع فئات من أولياء أمور طلبتها، خلال الفترة الحالية التي تطبق فيها مدارس الدولة نظام «التعلم عن بعد»، كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.



ووجهت المجموعة رسالة إلى أولياء أمور طلبة مدارسها، توضح فيه أن حزمة المساعدات والتسهيلات تركز على الأسر التي تواجه صعوبات مالية، نتيجة مباشرة لآثار فيروس كورونا، مضيفة أن الفئات المستهدفة الذين فقدوا أعمالهم أو وظائفهم، ومن هم في إجازات غير مدفوعة الأجر، والذين تخفضت رواتبهم سواء بشكل مؤقت أو دائم، وذوي لطلبة الذين تأثر دخلهم في العمل الحر بشكل سلبي، بحيث لا تتوافر لديهم وسائل لتسوية الرسوم الدراسية للفترة الحالية.



وقالت المجموعة في رسالتها التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إنه بإمكان أولياء أمور الطلبة من الفئات الأربعة أن يقدموا طلبات للحصول على التسهيلات والمساعدات المباشرة على الرسوم الدراسية باستخدام «استمارة التسهيلات»، موضحة أن «عملية تقديم الطلب لا تتطلب سوى الحد الدنى من المعلومات اللازمة لتقييم أهلية ولي أمر الطالب للمساعدة، وهذه المعلومات ضرورية لأن عدد المساعدات والتسهيلات محدودة، ومن ثم لابد أن تذهب إلى الأسر الأكثر تضرراً».



وكانت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، دعت إدارات المدارس الخاصة في دبي وذوي الطلبة إلى العمل سوياً للوصول إلى تسوية مقبولة لكلا الطرفين، بالنسبة لتسديد الرسوم المستحقة للمدارس عن الفصل الدراسي الثالث، وضمان استمرارية الاستفادة من خدمات التعلم عن بعد التي تقدمها للطلبة.



ولفتت الهيئة إلى أنه يمكن للمدارس تقديم حسومات لذوي الطلبة على الرسوم المدرسية خلال فترة التعلم عن بُعد، فضلاً عن تغيير شروط تحصيل الأقساط بما يتناسب مع ظروف ذوي الطلبة، مثل تقديم خيار الأقساط الشهرية، داعية المدارس التي تتخذ هذه الخطوة إبلاغها.



وشددت الهيئة رداً على أسئلة الرسوم المدرسية عبر موقعها الإلكتروني، على ضرورة التزام ذوي الطلبة بالاستمرار في تسديد الرسوم المدرسية خلال فترة التعلم عن بُعد.