سلطان الصعيري يواجه مشكلة في الانتساب لجامعة وطنية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد الطالب سلطان فيصل الصعيري، الذي حصل على 98.7.%، وحقق المركز الثالث من بين الطلبة المواطنين في الصف الثاني عشر (متقدم)، بأنه يرغب في دراسة تخصص هندسة كمبيوتر في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، مضيفاً أنه واجه مشكلة عند التقدم للانتساب للجامعة، إذ انه خاض امتحان القبول في الرياضيات بالجامعة يوم 12 من مارس الماضي، وأجريت له مقابلة بالجامعة، وبعد فترة تم إخطاره بأنه سيدخل مقابلة أخرى بسبب حدوث خطأ تقني، وإلى الآن لم يتلق رداً من الجامعة حول تحديد موعد للمقابلة.

وأكد أنه لا يرغب في الدراسة بالخارج، ولكنه يفضل الدراسة في جامعة وطنية، خصوصاً جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث.