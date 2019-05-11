«خليفة التخصصي» برأس الخيمة يعالج مواطنة مصابة بورم حميد في الفك

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أعاد فريق طبي في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي برأس الخيمة البسمة إلى وجه مواطنة عشرينية، إثر تعرُّضها لمشكلات صحية في النطق والبلع، نتيجة إصابتها بورم حميد في منطقة العنق والفك منذ عام.

وقال الرئيس التنفيذي للمستشفى، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وأورام الرأس والرقبة، الدكتور ميونغ هونغ سونغ، لـ«الإمارات اليوم»: «فور وصول المريضة إلى المستشفى، تم أخذ خزعة نسيجية من الورم، وتصوير الرقبة والفك بالموجات فوق الصوتية، والتأكُّد من نوع الورم، كما خضعت لفحوص طبية وتحاليل، للتأكد من عدم انتشار الورم في بقية أجزاء الجسم، والتأكد من حجمه الحقيقي، بسبب حساسية مكان الورم، خصوصاً أنّه يتمركز تحت عصب الوجه».

وأضاف: «أكدت الفحوص إصابة المريضة بورم حميد في الغدة النكافية، وعلى إثر ذلك، تم تجهيزها لإجراء عملية جراحية دقيقة، استمرت ثلاث ساعات، أنهت معاناتها من المضاعفات الصحية، وتم استئصال الورم الحميد».

وأشار إلى «استئصال الورم من دون أي ضرر على فروع العصب الأخرى، وتم إخضاع المريضة للمراقبة لمدة أربعة أيام قبل أن تعود إلى منزلها»، متابعاً أن «المريضة تخضع حالياً للمتابعة في العيادات الخارجية لبرنامج تأهيلي على الكلام والبلع بالشكل المناسب، بعد إزالة الورم الحميد من الرقبة».