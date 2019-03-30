مناهج جديدة تجذب الطلبة للزراعة والاستثمار في الثروة الحيوانية

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

كشفت هيئة أبوظبي للزراعة وسلامة الغذاء عن مبادرة جديدة مع وزارة التربية والتعليم، لتعزيز الثقافة الزراعية بين طلبة المدارس، من خلال استحداث موضوعات ومواد في المناهج المدرسية، تجذب الطلبة نحو زراعة الصحراء، والاستثمار في الثروة الحيوانية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة، بالإضافة إلى تربية النحل.

وأكدت الهيئة أنه تم البدء في تنفيذ المبادرة من خلال استحداث منهج تجريبي يضم مواد للثقافة الزراعية لطلبة الصف التاسع، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز قدرات الطلبة على الإنتاج، وزيادة الرقعة الخضراء في الدولة.

وتفصيلاً، أفادت عضو المكتب التنفيذي لقطاع الاستراتيجية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، موزة سهيل المهيري، بأن الدولة تبذل جهوداً حثيثة لتحقيق استدامة القطاع الزراعي، والأمن الغذائي على مستوى مناطق الدولة كافة، مشددة على أن هذه الجهود كانت دافعاً للعمل على استحداث آليات لتعزيز الثقافة الزراعية في المجتمع.

وقالت المهيري، في تصريح صحافي، نهاية الأسبوع الماضي، إنه «في هذا الإطار اتفقت الهيئة مع وزارة التربية والتعليم على مبادرة لتطوير المناهج التعليمية، بهدف تعزيز الثقافة الزراعية بين طلبة المدارس، وهو ما بدأنا العمل عليه فعلياً، من خلال استحداث منهج تجريبي يضم مواد للثقافة الزراعية، مخصص لطلبة الصف التاسع، من أجل خلق جيل واع بأهمية الزراعة، وضرورة الابتكار في هذا المجال، بما يساعد على توسيع الرقعة الزراعية للدولة، وتلبية احتياجاتها من الغذاء».

وأضافت: «نراعي في المناهج الجديدة والمطوّرة تحفيز قدرات الطلبة على الإنتاج، والإسهام في نشر وتعزيز مفهوم المدن المستدامة، والمحافظة على البيئة، وزيادة الرقعة الخضراء في الدولة، بالإضافة إلى تشجيع التوجه نحو أنواع الزراعة الذكية، التي تشمل الزراعة من دون تربة، والزراعة العضوية، ومناهج تعمل على رفع القدرات على تحقيق الاستغلال الأمثل للمياه، بإعادة استخدامها في الزراعة».

ومنذ قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2018، في شأن الزراعة المجتمعية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نفّذت وزارة التربية والتعليم عدداً من المبادرات المدرسية التي تهدف إلى تحسين البيئة وحمايتها، وتنويع الإنتاج النباتي، وتعزيز التنوّع الغذائي، وغرس ثقافة الزراعة لدى فئات المجتمع كافة، وخصوصاً الأطفال والمراهقين، لإخراج جيل واعٍ يسهم في المحافظة على البيئة، ويسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وافتتحت الوزارة المركز العلمي للبحوث الطلابية الزراعية، التابع لمنطقة رأس الخيمة التعليمية، والذي نجح في استقطاب أكثر من 54 مدرسة على مستوى الدولة، لزيارته خلال العام الماضي، وتبني عدد من مشروعات المدارس الزراعية، حازت جوائز متقدمة على مستوى الدولة.

كما أطلقت الوزارة مسابقة زراعية يقوم خلالها طلبة المدارس والهيئة التعليمية بتخصيص بعض المساحات للزراعة، ليتعرفوا خلال نشاطهم بأهم المحاصيل التي يمكن زراعتها، وطرق الزراعة الحديثة والمبتكرة، والإسهام في إنتاج محصول زراعي يمكنهم الاستفادة منه.

مناهج دراسية مطوّرة

قالت عضو المكتب التنفيذي لقطاع الاستراتيجية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، موزة سهيل المهيري، إن المناهج الدراسية المطوّرة تتناول عدداً من الموضوعات المهمة عن الصناعات الزراعية والميكنة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة، والمحاصيل المناسبة، واستزراع الأراضي الصحراوية، وكذلك الزراعات الحيوية والعضوية، ونظم الري والصرف، والتسويق الزراعي، والاستثمار في الثروة الحيوانية، والنباتات الطبية والعطرية، والحاصلات البستانية (خضر وفاكهة ونباتات عطرية وزينة)، بالإضافة إلى تربية النحل.

- المبادرة الجديدة تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء في الدولة.