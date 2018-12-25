ملتقى طلابي برأس الخيمة يستشرف وظائف المستقبل

المصدر: رأس الخيمة - وام

انطلق، أمس، الملتقى الطلابي الرابع لطلبة برنامج المنح الدراسية، التابع لبرنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي برأس الخيمة، الذي يستمر أربعة أيام في قاعة رجال الأعمال بغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بمشاركة عدد من طلبة المنح الدراسية المنتسبين لجامعات مختلفة داخل وخارج الدولة.

وشمل الملتقى، في يومه الأول، أوراق عمل مختلفة حول استشراف المستقبل، والوظائف المستقبلية، وتطوير الذات لصناعة المستقبل، قدمها نخبة من الخبراء والمختصين في هذه المجالات.

وأشار مدير عام البرنامج، الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، إلى حرص البرنامج على تنظيم ملتقيات ولقاءات، تهدف إلى التعارف وتعزيز الانتماء، والارتقاء بمستوى الأداء واكتساب مهارات وقدرات وتبادل الخبرات وعرض تجارب لقصص النجاح. كما تهدف إلى معرفة التحديات، وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها، وكيفية صقل الشخصية والاستعداد القيادي.