"الإمارات اليوم" توزع كتاب "علمني زايد" على طلبة مدرسة الراشد الصالح

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

وزعت "الإمارات اليوم" عدداً من نسخ كتابها "علّمني زايد"، الذي أصدرته بمناسبة "عام زايد"، وبرعاية "اتصالات"، على عدد من طلبة مدرسة الراشد الصالح في دبي.

ويتضمن الكتاب مجموعة من المواقف واللقطات من حياة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تعرف الناشئة بجوانب من حياته، رحمه الله، وتعزز القيم في نفوسهم، وتغرس فيهم حب التعاون والحرص على مقدرات الوطن، فضلاً عن حثهم على التعلم والإرتقاء بمستوياتهم التعليمية.

وقالت مديرة المدرسة، سميرة أيوب: "خطوات رائعة تلك التي خطتها (الإمارات اليوم) بإنتاج كتاب عن للأطفال عن حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، إذ إن الأجيال الحالية لم تعاصره ولم تره، ولذلك من الضروري أن يدعم الجميع تزويدهم بالمعرفة حول حياته، لأنه ترك دولة يشار إليها بالبنان، في رقيها واستيعابها للجميع على اختلافهم في جميع النواحي".

ولفتت إلى أن الكتاب إنتاج رائع من (الإمارات اليوم) يضاف، ليس فقط، إلى المكتبة المدرسية، بل إلى المكتبات العامة لإثراء معارف الصغار من أبناء الوطن بمواقف ولقطات من حياة باني اتحاد الإمارات ومؤسس نهضتها.

وأضافت أيوب أن "الإمارات اليوم" أنتجت الكتاب بأسلوب قصصي حواري مشوق، يجذب القارئ والمستمع إلى معرفة المزيد على حياة باني اتحاد دولة الإمارات، لافتةً إلى أن المكتبة المدرسية بحاجة إلى مزيد من قصص الأطفال حول حياته، رحمه الله، سواء كانت قصصاً مكتوبة أو مصورة.

وأبدى الطلبة سعادتهم بالكتاب، ورحن يتبارين في قراءة أجزاء منه فور تسلمهن نسخاً منه.