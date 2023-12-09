أيقونة «ترانسيندنس».. رسالة للتعايش بين البشر والطبيعة

دشن مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، الأيقونة الفنية «ترانسيندنس» التي تمزج بين التوعية والإبداع، وتخاطب العقول قبل الأبصار بقضايا المناخ والبيئة والاستدامة، وذلك في المنطقة الخضراء لمؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 28) الذي تتواصل فعالياته حتى 12 الجاري في مدينة إكسبو دبي.

ويمتاز «ترانسيندنس» الذي نفّذته المصممة الإماراتية، روضة المزروعي، ويأتي على هيئة مكعب تفاعلي بمقاس (4×3) أمتار مع مدخل ومخرج، بألواح ثنائية اللون تعكس البيئة المحيطة، وتتغير الألوان بتغير الضوء والمشهد، فضلاً عن أن تكوينه يتضمن مواد طبيعية ومستدامة، ما يدلل على أن الفن كان ومايزال صديقاً للبيئة، ويستطيع إيصال الرسائل العلمية والمعرفية ببساطة لمختلف فئات الجمهور.

ويحمل العمل الإبداعي رسالة تحث على التعايش بين البشر والطبيعة، ويحتوي على لوحة من الطحالب الطبيعية ترمز إلى المرونة والقدرة على التكيف، وأخرى من المواد النشطة حرارياً يتغير لونها باللمس، وتدلل على التأثير البشري في البيئة المحيطة، ودوره في تمادي ظواهر التغير المناخي.

وقالت المصممة الإماراتية روضة المزروعي، إن «ترانسيندنس» يتكون من مواد مستدامة ومُعاد تدويرها، معتمدة من قِبل مبادرة الأهداف القائمة على العلوم (SBTi)، لتواكب أحدث علوم البيئة والمناخ، وتعزز أفضل الممارسات العالمية في خفض الانبعاثات الكربونية الضارة.

روضة المزروعي:

• العمل الفني «ترانسيندنس» يتكون من مواد مستدامة ومعاد تدويرها.