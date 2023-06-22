53 وفاة في 728 حادث دراجة نارية وهوائية وكهربائية في 2022

كشفت إحصاءات لوزارة الداخلية حول الحوادث المرورية، العام الماضي، عن وفاة 53 شخصاً وإصابة 965 في 728 حادثاً لدراجات نارية وهوائية وكهربائية.

وتوزّعت الحوادث بين 605 حوادث مرورية لدراجات نارية، أسفرت عن 45 وفاة و819 إصابة، و91 حادثاً مرورياً لدراجات هوائية، أسفرت عن سبع وفيات و105 إصابات، و32 حادثاً لدراجات كهربائية، أسفرت عن وفاة واحدة و41 إصابة.

كما كشفت الإحصاءات عن وقوع 17 حادثاً لـ«السكوتر» على مستوى الدولة، العام الماضي، تسببت في وفاة واحدة و20 إصابة، فيما تصدرت المركبات الخفيفة الآليات المشاركة في الحوادث المرورية، إذ بلغ عدد حوادثها 2729 حادثاً، أسفرت عن 234 وفاة و3345 إصابة.

وأكدت وزارة الداخلية، من خلال حملاتها الموجهة لفئة مستخدمي الدراجات النارية، أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات المرورية والاشتراطات التي تعزز سلامة مستخدمي الطريق، وتحقيق القيادة الآمنة للحد من وقوع الحوادث والإصابات الخطرة، لاسيما فئة مستخدمي الدراجات النارية، وما يتطلبه ذلك من وعي بالإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية ووسائل السلامة والحماية.

وأطلقت الوزارة من خلال مجلس المرور الاتحادي، حملة مرورية موحدة، العام الجاري، تحت شعار «القيادة الآمنة لمستخدمي الدراجات النارية»، التي تستهدف تعزيز الوعي والسلامة المرورية لدى هذه الفئة من مستخدمي الطريق، وحرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. وتضمنت الحملة توجيه رسائل توعية لمستخدمي الدرّاجات النارية لضمان سلامتهم على الطرقات، وحثهم على الالتزام بتطبيق قوانين السير والمرور الخاصة بقيادة الدراجات النارية في جميع المراحل قبل وأثناء القيادة، والتعريف بالمواد القانونية التي تضمن سلامة الجميع، وتحقيق رؤية أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

كما دعت إلى استخدام الدراجات الكهربائية (السكوتر) في المسارات المخصصة لممارستها، مع إلزامية لبس الخوذة ومصدات الركبة والملابس العاكسة للإضاءة (الفسفورية)، خصوصاً أثناء قيادتها ليلاً، والالتزام بتعليمات السلامة واشتراطات الوقاية واللوائح التنظيمية لمثل هذه المركبات في إمارات الدولة.

وحذّرت وزارة الداخلية، من خلال مجلس المرور الاتحادي، قائدي الدراجات الكهربائية من أخطار المخالفات والحوادث الناجمة عن عدم تقيدهم بالتعليمات والإرشادات اللازمة على الطرقات، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وتطبق في إمارة أبوظبي لائحة تنظيمية خاصة باستخدام الدراجات الكهربائية، حددت الغرامات التي تترتب على كل مخالفة لأحكام اللائحة، تنتهك التعليمات والإرشادات ومعايير السلامة، أو تتعلق بالطرق والأماكن التي لا يجوز استخدام الدراجات فيها. وتراوح قيمة الغرامات ما بين 200 و500 درهم.

والدراجات المصرح باستخدامها في أبوظبي محددة بنوعين، هما الدراجات الهوائية والسكوتر اليدوي والكهربائي، فيما حظرت الدراجات الكهربائية ذات المقعد الواحد.

وحددت اللائحة التنظيمية الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في الإمارة مواصفات الدراجات الهوائية بأنها التي يمكن استخدامها على أنها ذات عجلتين أو أكثر، وغير مزودة بمحرك آلي، وتسير بقوة دفع راكبها، أما السكوتر الكهربائي، فهو مركبة ذات عجلتين أو أكثر، مزودة بمحرك كهربائي، وتسير بقوة المحرك الكهربائي أو بقوة دفع راكبها، وتقاد بطريقة الوقوف ولا يوجد لها مقعد.

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حوادث مرورية لدراجات نارية، أسفرت عن 45 وفاة.