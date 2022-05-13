«خليجي» يتجاوز الإشارة الحمراء ويتسبب في وفاة سائق

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

تسبب شاب (خليجي) في وفاة سائق (آسيوي) نتيجة تجاوز الإشارة الحمراء واصطدامه بمركبة المجني عليه وهو تحت تأثير الكحوليات، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهماً عدة، هي: عدم التزامه بقواعد المرور، وتجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة تحت تأثير الكحوليات، ما أدى إلى وقوع الحادث ووفاة سائق مركبة، وإتلاف مركبته.

وقضت محكمة جنح مرور رأس الخيمة بحبس المتهم سنة وتغريمه 20 ألف درهم وإلزامه بأن يؤدي لورثة المجني عليه الدية الشرعية 200 ألف درهم وأداء كفارة القتل الخطأ، إلا أن المتهم لم يرتض بالحكم فطعن عليه بالاستئناف حيث اعترف المتهم أمام المحكمة بما نسب إليه.

وأكدت وكيلة المتهم المحامية حنان البايض، انتفاء ركني الخطأ والمسؤولية في جانب موكلها وتوافر إحدى حالات القوة القاهرة التي لا يمكن ردها وهي تعطل الفرامل أثناء القيادة.

وأوضحت أنه عندما اقترب موكلها من التقاطع اكتشف أن الفرامل لا تعمل وكانت الإشارة أمامه حمراء فانحاز إلى أقصى اليمين ودخل التقاطع وصدم مركبة المجني عليه الذي توفي في مكان الحادث، لافتة إلى أن السبب الحقيقي وراء الحادث تعطل الفرامل وبذلك لا يوجد خطأ من جانب المتهم.

وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف على سند أن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى وأن المتهم اعترف أمامها بما نسب إليه، وعليه تلتفت المحكمة عما يثار من قبل الدفاع من أوجه دفاع لا تستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.

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