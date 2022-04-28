أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

تناولت ورشة عصف ذهني نظمتها النيابة العامة بدبي، نظام التحقيق والتقاضي عن بُعد، تحت إشراف فريق تطوير لمنظومة التحقيق والتقاضي عن بُعد. وركزت الورشة التي عقدت برئاسة المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة، المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم، على سبل تطوير المنظومة، وضمان إلغاء أي عملية تتطلب انتقال بشري بين الجهات الأمنية والقضائية وأطراف الدعوى الجزائية، مع ضمان إنجاز رحلة التقاضي بكفاءة وفاعلية، وتعزيز النظام القضائي وعدالته في الإمارة بأعلى مستويات السرعة والدقة والنزاهة، وضمان استمراريته خلال فترة الأزمات والحالات الطارئة.

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