شرطة دبي توزع 7000 وجبة إفطار على السائقين يومياً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

توزّع إدارة الحملات والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي 7000 وجبة إفطار يومياً، طيلة شهر رمضان المبارك، على سائقي المركبات، ضمن مبادرة «رمضان بلا حوادث»، لتفادي مخاطر ارتكاب مخالفات مرورية قد ينجم عنها وقوع حوادث مرورية بليغة.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهيّر المزروعي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار البرامج والأنشطة التوعية المتعلقة بالجانب المروري، ونشر الثقافة المرورية بين مستخدمي الطريق، واستخدام كل الطرق والوسائل المناسبة لتحقيق الهدف المنشود من تلك البرامج والفعاليات، مؤكداً أن الحوادث المرورية غالباً ما تزيد قبل موعد الإفطار خلال شهر رمضان، نظراً لإسراع السائقين في محاولة الوصول إلى منازلهم قبل موعد الإفطار، ما يجعلهم عرضة لارتكاب المخالفات المرورية الخطرة بزيادة سرعة مركباتهم، وارتكاب المخالفات المرورية الأخرى، مثل التجاوز من كتف الطريق، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء على التقاطعات المرورية، والتي من شأنها أن تتسبب في وقوع حوادث مرورية ضحيتها أرواح بريئة.

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