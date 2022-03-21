صفر قضايا مجهولة في حتا خلال الـ 5 أعوام الماضية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نوه مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، بجهود مركز شرطة حتا الذي لم يسجل أي قضايا مجهولة في المجالين الجنائي والمروري خلال الأعوام الخمسة الماضية، بفضل البرامج الأمنية والمرورية التي يطبقها.

واطلع المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، حيث حقق 100% في التغطية الأمنية، وبلغت نسبة وجود الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقة وسبع ثوان العام الماضي، مقابل دقيقتين وأربع ثوان في عام 2020.

ويطبق مركز شرطة حتا برامج أمنية أدت إلى صفر قضية مجهولة خلال الخمس سنوات الماضية، وصفر قضايا لا وجه لإقامة الدعوى، وتم التواصل مع الضحايا بشقيهم الجنائي والمروري 100% خلال سبعة أيام عمل.

وأكد المنصوري قيمة جهود قسم السجلات المرورية، وحرصهم على سلامة مستخدمي الطريق وحفظ الأرواح من خلال الانتشار الجيد للدوريات في منطقة الاختصاص، ما أدى إلى صفر قضية مرورية مجهولة خلال العام الماضي، كما سجل تسع بلاغات مرورية العام الماضي نتج عنها حالة وفاة واحدة، وسجل ثمانية بلاغات مرورية عام 2020 نتج عنها حالة وفاة واحدة، نتيجة تنفيذ العديد من الحملات المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

ونفذ المركز مبادرات إدارية للموظفين أسهمت في ارتفاع السعادة الوظيفية بنسبة 98.3%.

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