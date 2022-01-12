شرطة أبوظبي تحرّر 7873 مخالفة «عبور المشاة» خلال 2021

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت شرطة أبوظبي عن مخالفة 7873 شخصاً من المشاة العام الماضي، بسبب العبور الخطر للطريق من غير الأماكن المخصصة لعبورهم، وعدم التزامهم الإشارات الضوئية، في إمارة أبوظبي، معرضين أنفسهم ومستخدمي الطريق الآخرين للخطر.

ودعت مديرية المرور والدوريات المشاة إلى ضرورة الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم، واستخدام الجسور والأنفاق، والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التي تعمل بالتزامن مع الإشارات الضوئية، لتنظيم حركة سير المركبات.

وحذرت من خطورة العبور العشوائي للطريق، الذي يعتبر من أهم الأسباب الرئيسة لوقوع حوادث الدهس، وحثت المشاة على الالتزام بقواعد العبور الصحيحة للطريق، والتأكد من خلو الشارع من المركبات.

وأكدت أن أمن وسلامة المشاة من الأولويات الاستراتيجية المهمة لشرطة أبوظبي، لافتاً إلى الجهود المستمرة لتحسين شروط السلامة المرورية للمشاة، وتم نتيجتها إنشاء العديد من الجسور على الطرق الداخلية والخارجية، وتحسين معابر المشاة، وإنشاء ممرات سطحية محكومة بإشارات ضوئية، وإغلاق الفجوات بعمل الأسوار على الطرق المختلفة، بما يعزز من سلامتهم.

وحثت السائقين على الانتباه لحركة عبور المشاة على الطرق، والالتزام بخفض السرعات، مؤكدة أن أمن المشاة وسلامتهم تُعد مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين على الطرق.

وتطبق شرطة أبوظبي المادة رقم 89 من قانون السير والمرور الاتحادي، التي تنص على أن عبور المشاة للطريق من غير الأماكن المخصصة لعبورهم مخالفتها غرامة بقيمة 400 درهم.

• شرطة أبوظبي تدعو المشاة إلى ضرورة الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة.

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