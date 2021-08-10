مخالفات مرورية لا يُسمح بدفعها إلكترونياً وتحتاج لمراجعة العميل

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أفادت وزارة الداخلية بأن هناك عدداً من المخالفات المرورية التي لا يسمح للمتعامل في بعض الأحيان، بدفعها من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة، إذ تحتاج إلى مراجعة العميل شخصياً لإدارة المرور والترخيص كون هذه المخالفات تحتوي على نقاط سوداء أو إجراءات أخرى مثل حجز المركبة.

وحسب قانون السير والمرور الاتحادي، يوجد 24 مخالفة مرورية تقع على مرتكبها عقوبة حجز المركبة فترات تراوح بين أسبوع و90 يوماً، و61 مخالفة - يترتب عليها نقاط مرورية بين 4 و24 نقطة - وذلك من إجمالي 114 مخالفة مدرجة في القانون.

ونبهت وزارة الداخلية إلى أن النقاط المرورية هي عدد من النقاط التي يتم تحديدها ويحمل بها سائق المركبة المخالف مقابل بعض المخالفات المرورية التي يرتكبها السائق، ويتناسب عدد النقاط مع جسامة المخالفة وتحتسب من تاريخ ارتكاب المخالفة، ويتم محو النقاط المرورية التي مضى عليها سنة ولم تصل الى الحد التراكمي للنقاط. جدير بالذكر أن الدولة بدأت تطبيق أحكام قانون المرور الاتحادي المعدل منذ الأول من يوليو 2017 والقرارات الوزارية رقم 177 بخصوص إصدار وتجديد رخص القيادة، والقرار الوزاري رقم 178 بشأن الإجراءات الخاصة بالضبط المروري، الطارئة على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور، المعدل بالقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2007، والقرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008.

وتهدف هذه التعديلات إلى بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من المؤشرات المرورية، والمؤشر الوطني لخفض الوفيات من 6 إلى 3 لكل 100 ألف من السكان بحلول 2021.

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