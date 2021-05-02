شرطي بدبي تتصدى للصَين أثناء سطوهما على مستودع ليلاً

المصدر: محمد فودة-دبي

كمن رجل شرطة في دبي لعصابة تتكون من ثلاثة آسيويين أثناء قيامهم بسرقة كابلات نحاسية بقيمة 50 ألف درهم، بعد أن اشتبه فيهم أثناء تحميل المسروقات، ثم واجههم وضبط اثنين منهم فيما فر الثالث، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهما.

وقال شاهد الإثبات شرطي في دبي إنه كان على رأس عمله بمنطقة الاختصاص في حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وشاهد أشخاص يقومون بتحميل كابلات كهربائية في مركبة بيك اب، فراقبهم لفترة وحين انتهوا من وضع الكابلات وهمُوا بتحريك السيارة قطع عليهم الطريق واستوقفهم، وطلب منهم إبراز هوياتهم.

وأضاف أن أحد المتهمين أبرز رخصة قيادة وملكية مركبة، وبالتدقيق على الرخصة تبين أنها لا تعود له، لافتاً إلى أنه لاحظ وجود مقصين حديدين كبيرين في صندوق السيارة فزادت شكوكه وسأل المتهمين عنها فأقر أحدهما من أنه دخل مقر الشركة وقام مع زميله ومتهم ثالث هارب بتقطيع الكابلات بواسطة المقص وتحميلها في السيارة، فقبض عليهما.

وأفاد شاهد من الشركة المجني عليها إنه عاد إلى مقر الشركة بعد العطلة الأسبوعية مطلع الشهر الماضي ولااحظ سرقة الكابلات، ثم استدعته الشرطة التي قبضت على المتهمين قبل أن تكتشف الشركة السرقة.

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