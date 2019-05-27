إصابة مواطن أثناء ممارسة الرياضة أعلى جبل الرابي في خورفكان

المصدر: سمية الحمادي - خورفكان

أنقذت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني في خورفكان وشرطة المنطقة الشرقية، أول من أمس، مواطناً في عقده الثالث، بعد تعرضه لإعياء شديد أثناء ممارسته رياضة المشي على مسار برج الرابي الجبلي في مدينة خورفكان، قبيل موعد الإفطار، ونُقل إلى مستشفى خورفكان لتلقي العلاج.

وقال مشرف مشروع مسار الرابي الجبلي من دائرة التخطيط والمساحة، سلطان العبيدلي، الذي شهد عملية الإنقاذ، إن المواطن، عبدالملك خلفان النقبي (30 سنة)، كان يمارس رياضة المشي وهو صائم، برفقة اثنين من إخوانه، وعند وصوله إلى مسافة 1900 متر (290 متراً ارتفاعاً) تعرض لحالة إجهاد شديد سقط على إثرها أرضاً.

وأضاف أن فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الدفاع المدني وإدارة شرطة المنطقة الشرقية والكوادر العاملة في مشروع مسار الرابي، تمكنت بمعاونة بعض الشباب الموجودين في المسار، من الوصول إلى المصاب، وتقديم الإسعافات الأولية له، وإنزاله من الجبل إلى برج الرابي بوساطة حمالة الإنقاذ، ومن ثم نقله بالإسعاف الوطني إلى مستشفى خورفكان، الذي بذل طاقمه الطبي جهوداً كبيرة لإسعافه ووضعه تحت العناية الطبية، حتى استقرت حالته وغادر في الليلة نفسها.

ويذكر أن مسافة مشروع مسار الرابي الجبلي التصاعدية تبلغ 2650 متراً، وهو من المشروعات السياحية التراثية التي تجذب المواطنين والسياح لممارسة رياضة المشي الجبلي، بسبب وجود مسار مخصص لهذه الرياضة.