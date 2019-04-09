محاكمة ممرض حاول إدخال ممنوعات إلى السجن

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

باشرت محكمة الجنايات في الشارقة محاكمة ممرض آسيوي، يبلغ من العمر 51 عاماً، بتهمة استغلال وظيفته في إدخال مواد ممنوعة إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية مقابل 100 درهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الفريق المتخصص بتفتيش الزوار والموظفين قبل دخولهم إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية، وضبط المتهم ومعه مواد ممنوع حاول إدخالها إلى أحد النزلاء، مستغلاً وظيفته التي يعمل فيها ممرضاً، وخلال التحقيق تبين أنه يتقاضى 100 درهم نظير إدخال هذه المواد، بحكم وظيفته، إلى السجن.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكرها، فيما طلبت النيابة إدانة المتهم، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى تاريخ 21 من أبريل الجاري، للاستماع إلى أقوال الشهود، مع استمرار حبس المتهم.