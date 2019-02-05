اتهام آسيوي بسرقة 500 درهم من كفيله

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة، قضية شخص آسيوي متهم بسرقة 500 درهم من كفيله.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر الماضي عندما سرق المتهم 500 درهم من كفيله الذي يعمل عنده، وبعدها هرب من عمله، ما جعل الكفيل يقدم شكوى ضد المتهم في مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكرها، وقال إنه طلب من كفيله 500 درهم لحاجته إليها، وأعطاه الكفيل المبلغ، ولم يقم بإرجاع المبلغ لعدم توفره معه، وبعدها تغيب لبعض الوقت، إذ تم ضبطه من قبل الشرطة وفوجئ برفع شكوى ضده.

وطالبت النيابة العامة إدانة المتهم، فيما أجلت المحكمة القضية إلى 11 من فبراير الجاري لاستدعاء الشاكي وسماع أقواله، ومواجهته بالمتهم.