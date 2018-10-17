آسيوية تتعرض للدهس أثناء توصيل ابنتها للحافلة المدرسية

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

تعرضت أم طالبة من الجنسية الآسيوية تبلغ العمر 38 عاماً لحادث دهس على شارع التعاون بالشارقة، وهي في طريقها إلى إصال أبنتها إلى الحافلة المدرسة، التي كانت تقف على الجانب الآخر من الطريق.

وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، يفيد بوقوع حادث دهس في تمام الساعة 5:48 دقيقة صباحاً من قبل إحدى المركبات.

وفور تلقي البلاغ انتقلت دوريات الشرطة، والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث حيث تعامل أفراد الشرطة، والإسعاف الوطني مع المصابة عند وصولهم مباشرة.

وكانت ولية أمر الطالبة قد تعرضت لإصابات بليغة جراء الحادث، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى القاسمي بالشارقة لتلقي العلاج، فيما قامت دوريات الأنجاد بتوجيه السائقين نحو الطرق البديلة، وتيسيرها أمام مستخدمي الطريق .

وأرجعت المعاينة الأولية، التي قام بها أفراد الأنجاد، وضابط المركز المختص، بموقع الحادث إلى أن السبب الرئيسي لوقوع الحادث يعود إلى الإهمال، وعدم الانتباه لحركة الطريق من قبل سائق المركبة المتسببة في الحادث المؤسف، وعبور أم الطالبة للطريق بدون مرافق ومن الأماكن غير مخصصة لعبور المشاه، مما أدى إلى وقوع الحادث، وقد تم تحويل القضية لمركز الاختصاص للتحقيق في مسببات الحادث.

وشرطة الشارقة إذ تأسف لوقوع هذا الحادث، تتمنى عاجل الشفاء للمرءة المصابة، وتناشد سائقي المركبات بتوخي الحيطة، والحذر، وزيادة التركيز أثناء قيادتهم لمركباتهم، خاصة في أوقات الذروة للفترتين الصباحية، والمسائية، حين عودة الطلبة إلى المنازل، والتي تزداد بموجبها كثافة المستخدمين للطريق، وعبور أعداد كبيرة من الطلاب على جانبي الطريق، كما تنبه على ضرورة عبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم، تفادياً لوقوع حوادث مماثلة نتيجة لبعض الاخطاء الفردية، وتتمنى شرطة الشارقة السلامة للجميع .