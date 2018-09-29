احتراق إطار سيارة في إحدى شُرف الشقق السكنية بعجمان

المصدر: الإمارات اليوم _عجمان

نوهت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، سكان البنايات بأخذ الحيطة والحذر عند التخزين على الشرفة الداخلية لشققهم ، وذلك حفاظاً على سلامتهم، إذ أن حادثة وقعت عصر أمس، نتج عنها احتراق إطار سيارة في إحدى شُرف الشقق السكنية بمنطقة العامرة على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد، وأسفر عنها دخان كثيف جداً أصاب ذعر السكان، حيث تمكن صاحب الشقة مشكوراً من إخماد حريق الإطار بواسطة الماء، قبل وصول فرقة الدفاع المدني، وقامت على الفور بمعاينة موقع الحادث والتأكد من سلامة المكان، وعند الإنتهاء من المهمة تم تسليم الموقع للجهات المختصة لاستكمال بقية الإجراءات اللازمة.

وناشد مدير إدارة مراكز الإطفاء ، العميد محمد علي السويدي، سكان البنايات بأخذ الحيطة والحذر عند تخزين المواد على شُرف شققهم، مشيراً أنها تسبب خطراً حتمياً على حياتهم وعلى حياة سكان المبنى .

وإضافة الى ذلك أكد بعدم التدخين ورمي أعقاب السجائر، وتوفير طفايات الحريق، والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية وصيانتها بشكل دوري وعدم تعريضها إلى أشعة الشمس المباشرة والمنعكسة عبر الزجاج