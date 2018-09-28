وفاة عربي وإصابة مواطنَين بتدهور مركبة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ الإمارات اليوم

توفي شخص عربي (21 عاماً) متأثراً بجروح بليغة، وأصيب مواطنان (23 عاماً و22 عاماً) بعد تعرض مركبتهم لحادث تدهور في رأس الخيمة، وفق رئيس مركز شرطة المنيعي، المقدم ماجد راشد النقبي.

وأوضح النقبي أن غرفة العمليات بالقيادة العامة تلقت بلاغاً، عند الساعة الخامسة مساء، يفيد بوقوع حادث مروري على طريق كدرة، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ إلى مكان البلاغ، وتبين أن سبب حادث التدهور نتيجة فقد السائق السيطرة على المركبة، وأسفر الحادث وقوة الاصطدام عن وفاة شخص عربي مباشرة في موقع الحادث، ونُقل مواطنان إلى أحد المستشفيات القريبة، وتم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أهمية اتباع قائدي المركبات ومستخدمي الطرق القواعد والتعليمات المرورية، التي تضمن سلامة الجميع من الحوادث المرورية، والوقاية من وقوع الإصابات والوفيات، مطالباً إياهم بالقيادة الآمنة عبر اتباعهم الأوامر التي من شأنها أن تحقق السلامة المرورية وعدم الانشغال بغير الطريق، والقيادة بالسرعات المحددة، والتحلي بالصبر، وعدم القيادة بتهور وطيش.