محاكمة امرأة بتهمة سب طليقها عبر «واتس آب»

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنح في الشارقة، قضية امرأة عربية متهمة بسب وشتم زوجها السابق (طليقها) عبر برنامج «واتس آب»، بعد اكتشافها زواجه من أخرى.

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ مايو الماضي، عندما تلقّى الزوج رسالة من زوجته السابقة تفيد بأنه عاق بابنته الوحيدة، وأنه لا يسأل عنها ولا يرعاها ولا يقدم لها الدعم الكافي بسبب زوجته الجديدة.

وحضر الشاكي إلى المحكمة ولم تحضر المتهمة لتعذر إعلانها، إذ أكد الزوج أنه لجأ للقضاء بعد العديد من المحاولات مع طليقته، مؤكداً أنها تحاول استفزازه باستمرار بعد أن طلقها وتزوج بأخرى من خلال إرسالها رسائل نصية كثيرة من هاتفها، مستغلة بذلك طفلتهما، مشيراً إلى أنه تلقّى أخيراً رسالة نصية من خلال هاتفها النقال، وأزعجته كثيراً وجعلته يرفع شكوى ضدها مفادها «أنت أب عاق».

ووجهت المحكمة للشاكي تساؤلاً إن كان يوجد هناك نية للصلح بينهما، ورفض ذلك، بدورها أجلت المحكمة القضية إلى جلسة 11 من أكتوبر المقبل لإعلان المتهمة واستدعائها لسماع أقوالها للرد على شهادة المجني عليه.