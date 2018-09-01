بالفيديو: سيارة تقتحم بنكاً في "برجمان" وتصيب شخصين

المصدر: محمد فودة - دبي

اقتحمت سيارة رباعية الدفع يقودها شخص أسيوي فرع بنك محلي بمركز برجمان التجاري واندفعت بقوة إلى داخل البنك متسببة في إصابة شخصين أسيويين بإصابات متفاوتة.

وقال مدير إدارة الإعلام الأمني بشرطة دبي المقدم فيصل عيسى القاسم إن الحادث الغريب وقع في الساعة العاشرة و50 دقيقة من مساء أول من أمس الخميس حين انحرفت المركبة نتيجة عدم قدرة سائقها على السيطرة عليها اثناء سيره في شارع خالد بن الوليد وتجاوزت الرصيف محطمة حاجزاً حديدياً وواجهة زجاجية للبنك.

وأضاف أن السيارة وهي من طراز إنفينتي رباعية الدفع واصلت طريقها إلى داخل البنك وكأنه مسارها الطبيعي فحطمت ماكينة صراف آلي في مدخل الفرع، وتسببت في إصابة شخص كان موجوداً بالداخل بالإضافة إلى سائقها واستقرت في النهاية داخل الفرع.

وأكد القاسم عدم وجود أي شبهة تعمد وراء الحادث كما ردد البعض مشيراً إلى أن غرابته ربما أعطت انطباعاً بذلك، كما ثبت من خلال الفحص عدم تعاطي سائق السيارة الذي يبلغ من العمر 51 أي مشروبات كحولية، او مؤثرات عقلية، كما جزم بأنه لم يكن مشغولاً باستخدام هاتفه المتحرك، عازياً كل ما حدث بأنه كان يسير في طريقه الطبيعي وانحرف عن مساره فجأة واصطدم بالرصيف وتجاوزه إلى داخل البنك.

وأشار إلى أن تقرير خبير تخطيط الحوادث عزا الحادث إلى سوء تقدير وإهمال سائق المركبة، لافتاً إلى انتقال دورية مرورية وخبراء تخطيط الحوادث ودورية من مركز شرطة الرفاعة، ودورية الإسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وإخراج المركبة من داخل البنك، واتخاذ الإجراءت القانونية بحق السائق المتسبب، مؤكداً أن الحادث رغم غرابته يظل بسيطاً بحسب تقديرات الحوادث المرورية ولم ينتج عنه سوى بعض التلفيات وإصابتين بسيطتين.