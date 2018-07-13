بالفيديو..احتراق مصنع للحاويات بأم القيوين

المصدر: مصباح أمين-أم القيوين

سيطر رجال الدفاع المدني بأم القيوين على حريق اندلع بمصنع للحاويات بمنطقة أم الثعوب في الصناعية بدون وقوع إصابات.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني أم القيوين بالإنابة، المقدم الدكتور سالم حمد بن حمضه، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا باندلاع حريق في مصنع للحاويات بالمنطقة الصناعية بأم الثعوب، وتابع تم على الفور إرسال فرق من ادارة الدفاع المدني أم القيوين وبإسناد من الإدارة العامة للدفاع المدني الشارقة مركز الحمرية على موقع الحريق وتبين أن النيران اندلعت في مصنع للحاويات وبعدد من الكرفانات دون أن تسجل أي اصابات بشرية.



وأوضح بن حمضه الذي أشراف على عمليات مكافحة الحريق ميدانياً، أن الحريق الذي يصنف بالمتوسط قد وقع في مصنع لرصف الطرق، لافتا إلى أنه تمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

وأضاف أنه تم محاصرة النيران ومنعها من الانتشار وامتدادها للمصانع المجاورة، كما تم تبريد المكان، وتسليمه الى الجهات المختصة بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين للتحقيق في ملابسات الحريق.

وأشار إلى أن مساندة فرق الدفاع المدني في مركز الحمرية بالشارقة ساهم بالسيطرة على الحريق في وقت قياسي، إضافة إلى الكفاءة التي يتمتع بها رجال الدفاع المدني بأم القيوين في تلبية نداء الواجب والوصول إلى موقع الحادث والسيطرة على الحريق بكل دقة واحترافية عالية.