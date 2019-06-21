«ياس ووتر وورلد أبوظبي».. عروض مائية في «ليالي الأضواء»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تستعد ياس ووتر وورلد أبوظبي لتنظيم فعاليات «ليالي الأضواء» مرة أخرى هذا الصيف، لتقدم لضيوفها سلسلة من العروض والأنشطة المميزة بما في ذلك عرض الهيدروجيت المائي، ونهر النيون، والديسكو الصامت، وغيرها من التجارب لمحبي الألعاب المائية. وتنطلق «ليالي الأضواء» اعتباراً من اليوم، وتستمر حتى 30 أغسطس، حيث سيتمكن الأصدقاء وأفراد العائلة مع الاستمتاع بأجواء مسائية مليئة بالمرح والأنشطة المائية المميزة كل يوم جمعة من الساعة الـ10 صباحاً حتى الـ10 ليلاً. وسيحظى الضيوف الصغار بفرصة القفز في الممر الأسطواني المضاء والسباحة في «نهر النيون»، الأول من نوعه في الإمارات. ويمكن لمحبي الموسيقى الحصول على سماعات مضيئة والرقص والاستمتاع بالديسكو الصامت. ومع غروب الشمس وانخفاض الحرارة، سيتمكن الضيوف من الاستعداد لمغامرات مائية مضيئة مع 40 لعبة مائية ومنزلقة ومرفقاً ترفيهياً.

وبينما يستمتع الضيوف بالرقص وبمشاركتهم بالفعاليات العائلية المميزة، تقدم لهم مدينة الألعاب المائية فرصة تجربة البوفيه المضيء المتوافر من الساعة 7:30 حتى 9:30 مساءً.

ومع فتح أبواب مدينة الألعاب المائية أربع ساعات إضافية خلال «ليالي الأضواء»، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بالمزيد من المرح دون أية رسوم إضافية، ويمكن للمقيمين الحصول على خصم بقيمة 25% على تذاكر اليوم الواحد في «ليالي الأضواء» من خلال الاستفادة من عرض المقيمين الحصري للأصدقاء والعائلة.