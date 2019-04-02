«إذاعة دبي» تطلق تطبيقها الخاص على «أبل» و«غوغل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت إذاعة دبي إطلاق تطبيقها الخاص، عبر متاجر «أبل» و«غوغل»، إلى جانب التردد «FM 93»، وتطبيق «أوان»، وخدمة البث الفضائي عبر «الستالايت».

ويتيح تطبيق إذاعة دبي (Dubai Radio) الرقمي الجديد، من خلال نظامي أندرويد و(IOS)، على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، متابعة أحدث البرامج الإذاعية والأغاني، إضافة إلى خدمة البث الحي، وجدول البرامج اليومية، وإمكانية العودة والاستماع إلى البرامج الفائتة بجودة ودقة صوتية عالية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أحمد سعيد المنصوري، إن إطلاق التطبيق الرقمي الجديد، يأتي في إطار الحرص على التطوير والتجديد، اللذين تشهدهما مختلف البرامج الإذاعية والتلفزيونية على صعيد الشكل والمضمون، من ناحية تقديم خدمات رقمية جديدة، والاستفادة من أحدث التقنيات في عالم الإنترنت والاتصال الرقمي الحديث.

مشيراً إلى أهمية مواكبة أحدث التقنيات في عالم الإعلام الرقمي، المتميز بخدماته المتعددة والمتنوعة، بالنسبة للمؤسسات الإعلامية من ناحية توزيع المحتوى، ووصوله لأكبر شريحة من الجمهور، في ظل التقارب بين وسائل التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإعلام المتعددة، خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي دفع بدوره إلى زيادة الشراكة بين المؤسسات الإعلامية، وشركات الاتصالات، ومزودي خدمات التكنولوجيا، وكبرى الشركات حول العالم، وأدى إلى حدوث تحولات في أنماط مشاهدة التلفزيون والمتابعة الإذاعية، مع استحداث نماذج جديدة للمشاهدة والاستماع للمحتوى الإعلامي، مقابل النموذج التقليدي القائم على بث المواد التلفزيونية والإذاعية، عبر الأقمار الاصطناعية والترددات الإذاعية.

وأكد أحمد سعيد المنصوري أن «إذاعة دبي»، على الموجة «FM 93»، تعكس روح دبي المتنوعة والديناميكية، من خلال طابعها وهويتها الإماراتية المتجددة، وتوجهها العربي وبنيتها الخليجية، وتقديمها محتوى فنياً وإبداعياً، يخاطب مختلف شرائح المتجمع، من خلال مجموعة من الأغاني الطربية والكلاسيكية والشبابية المعاصرة بحس شبابي متنوع، في الوقت الذي تستحوذ فيه الأغاني الإماراتية والخليجية على نسبة مهمة، بعد أن تم إضفاء لمسة مخملية من الأغاني العربية، إلى جانب حصة كبيرة للبرامج الاجتماعية والترفيهية الصباحية والمسائية.