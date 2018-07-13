القنصل الإيطالي تبحث مشاركة بلادها في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

استقبل رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد العامري، القنصل العام الإيطالي في دبي والمناطق الشمالية، فالنتينا سيتا، لبحث سبل تطوير التعاون المشترك في المجال الثقافي بين الإمارات وجمهورية إيطاليا، وتعزيز مشاركة دور النشر والمؤسسات الثقافية الإيطالية في الدورة المقبلة من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تنطلق في نهاية أكتوبر المقبل.

وتعرفت القنصل العام الإيطالي الى عدد من المبادرات التي تقودها الهيئة، وفي مقدمتها معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومهرجان الشارقة القرائي للطفل، ومدينة الشارقة للنشر، التي تعد أول مدينة حرّة للنشر في العالم، واطلعت على ما تخصصه المدينة من خيارات استثمارية في مجالات صناعة الكتب، والتسهيلات التي تقدمها للعاملين في قطاع النشر، من الأفراد والمؤسسات، من خلال مرافقها وخدماتها الممتدة على مساحة تقدر بنحو 40 ألف متر مربع.

وأكد العامري أن الهيئة تسعى إلى تقديم صورة متكاملة عن الفرص الاستثمارية والخيارات الثقافية التي تتيحها مدينة الشارقة للنشر، خصوصاً للناشرين الإيطاليين، بما يسمح باستقطاب قادة صناعة النشر العاملين في أسواق الكتب الإيطالية والأوروبية للعمل في المدينة، فضلاً عن تقديم صورة شاملة عن منحة الشارقة للترجمة التي تفتح الآفاق أمام الثقافتين العربية والإيطالية، وغيرهما.

ورحّب رئيس هيئة الشارقة للكتاب بالمشاركة الإيطالية المرتقبة في الدورة المقبلة من معرض الشارقة الدولي للكتاب، مشيراً إلى أن إصدارات الناشرين ومشاركات المؤلفين الإيطاليين ستكون موضع اهتمام الهيئة، إلى جانب الفعاليات الأخرى المصاحبة التي ستنظمها إيطاليا في المعرض، وستحظى بكل تأكيد بإعجاب وتفاعل الزوار من الجنسيات كافة.

من ناحيتها، ثمّنت فالنتينا سيتا الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تطوير صناعة الكتاب، ودعم العاملين فيها، والاحتفاء بالمؤلفين والناشرين والمترجمين والرسامين، وأشادت بالمشاركات النوعية واللافتة للهيئة ضمن فعاليات معارض الكتب الإيطالية، خصوصاً معرض بولونيا لكتاب الطفل ومعرض تورينو الدولي للكتاب، وأكدت أن مثل هذه المشاركات تعزز علاقات الصداقة بين الإمارات وإيطاليا، وتسهم في الوقت ذاته بمد مزيد من جسور التواصل المعرفي بين الثقافتين العربية والأوروبية.