تدابير ونصائح لطرد النمل من المنزل

يمثّل النمل كابوساً مزعجاً في المنزل، كما أن بعض أنواعه قد تشكل خطراً على الصحة، فكيف يمكن طرده من المنزل؟

وأوضحت شتيفاني لاورا برايتكرويتس من الجمعية الألمانية للحفاظ على الطبيعة، أنه يمكن إضافة الخل أو خلاصة الخل إلى ماء التنظيف، حيث إن رائحة الخل لها تأثير رادع للنمل، وأضافت برايتكرويتس أن المواد العطرية مثل زيت شجرة الشاي والخزامى وقشر الليمون والقرفة، تُضعف إحساس النمل بالاتجاه.

كما يعد ما يعرف «بالتراب الدياتومي» - عبارة عن مسحوق من صخور رسوبية - وسيلة فعالة لمكافحة النمل، حيث إنه يدمر قشرة الكيتين للنملة، ما يؤدي إلى جفافها وموتها.

وينبغي الاستعانة بخدمات شركة متخصصة في مكافحة الحشرات عند اكتشاف مستعمرة نمل في المنزل، أو إذا تمكّن النمل من غزو التوزيعات الكهربائية أو قنوات الكبلات، الأمر الذي قد يؤدي إلى مشكلات كهربائية خطرة.

وللحيلولة دون دخول النمل إلى المنزل من الأساس، ينبغي اتخاذ التدابير التالية:

التخلص من بقايا الطعام بسرعة، وتخزين المواد الغذائية في حاويات محكمة الإغلاق، وسد الفتحات والشقوق الموجودة على الأبواب أو النوافذ بالسيليكون أو المونة الأسمنتية.

. المواد العطرية مثل زيت شجرة الشاي أو الخزامى وقشر الليمون والقرفة، تُضعف إحساس النمل بالاتجاه.