العنــــــــايـــــة بالبشــــــرة فــــــي المـنــــــــزل بطـــريـقـــــــــة احتـــــــــرافيــــة

العديد من السيدات لا يجدن وقتاً للذهاب بشكل مستمر لمراكز العناية بالبشرة، بسبب العمل ومتطلبات العائلة والأولاد وضيق الوقت. والسؤال الذي يتكرر دائماً من قبل هؤلاء السيدات لي هو: هل يمكنني العناية ببشرتي بطريقة احترافية مثل مراكز العناية بالبشرة في المنزل وكيف؟ الغاية من سؤال كهذا هي رغبة السيدة في متابعة العناية ببشرتها، وعدم التوقف لأي سبب كان. ودائماً ما يكون جوابي هو نعم، وتشجيع السيدة على العناية المستمرة بالبشرة، رغم كل الظروف التي قد لا تسمح لها بزيارة مراكز العناية بالبشرة باستمرار. وفيما يلي بعض النصائح التي تشاركها معكم استشارية تجميل وعناية بالبشرة، ميرنا كساب، عن كيفية العناية المنزلية بالبشرة بطريقة احترافية. استخـــــــدام أدوات العنـــــاية بالبشــــرة المنـــزليـــةالعناية بالبشرة بطريقة محترفة في المنزل باتت أسهل بوجود أجهزة وتقنيات يمكن استخدامها في المنزل. يوجد العديد من أدوات العناية المنزلية بالبشرة، مثل رولر الأحجار الكريمة Jade Roller، وليد لايت LED light، وأجهزة المساج المختلفة، وغيرها من الأدوات التي هي في تطور مستمر ودائم. هذه الأدوات الصغيرة تعتبر غير مكلفة، ويمكن الحصول عليها من أقرب صيدلية أو سوبر ماركت. قد لا تؤدي إلى نتائج 100%، ولكنها تساعد من ليس لديها وقت أو إمكانية مادية لزيارة مراكز البشرة. يمكن أيضاً حمل مثل هذه الأدوات في حقيبتك اليومية عندما تذهبين للعمل، أو خلال السفر، بحيث يمكنك متابعة الاهتمام ببشرتك في كل الظروف والأوقات.

اختيـــــار الكريمـــــات المنـــــاسبة لبشــــــرتكمهم جداً للسيدة أن تختار من الكريمات ومنظفات البشرة وغيرها من المواد ما يناسب بشرتها ونوعها ومشاكلها، وأية ماركة معروفة في السوق قد تفي بالغرض. قسم كبير من المنتجات المستخدمة في مراكز العناية بالبشرة هي من نفس الشركات التي تبيع نفس المنتج للمستهلكين مباشرة، ولكن بعلب أصغر، وبطريقة تسويق مختلفة.

الفرق الأهم هو اختيار المنتج المناسب للبشرة، حيث يتم ذلك بطريقة أفضل في مراكز العناية بالبشرة، خصوصاً عندما لا تعرف السيدة ما هي طبيعة بشرتها ومشاكلها بالتحديد لتستطيع اختيار المنتجات المناسبة التي لن تؤذي بشرتها، أو عندما تكون مشاكلها متعددة، مثل وجود حب شباب وتصبغات واختلاف بألوان البشرة، مع بشرة جافة مثلاً أو حساسة. مثل مزيج معقد كهذا من مشاكل البشرة يحتاج بالتأكيد أكثر من زيارة لمراكز العناية بالبشرة، على الأقل للحصول على معلومات عن كيفية الاهتمام بالبشرة في المنزل.

تطبيـــق روتيـــن يومـــي وأسبـــــوعي دائـــــــم

البشرة تحتاج لاهتمام وعناية مستمرة، ولا يكفي العناية بها يوم أو يومان ونسيانها بعد ذلك. دائماً أنصح السيدات بأن الاهتمام بالبشرة لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة يومياً أفضل بكثير من الاهتمام بها لمدة ثلاث ساعات خلال يوم واحد، ونسيانها لمدة أسبوع أو شهر بعد ذلك، فالعناية اليومية البسيطة بالبشرة لها نتائج عظيمة ومستدامة.

قد تجد السيدة صعوبة في المتابعة اليومية، ولكن بعد أسبوع أو أسبوعين ستعتاد على الروتين اليومي الذي تقوم به، وستشعر بشرتها بالنقص عندما يمر يوم بدون أن تقوم بما اعتادت القيام به. يوجد أيضاً روتين أسبوعي يجب القيام به كل أسبوع مثل الماسكات. قد تحتاج السيدة من يساعدها في تحديد تفاصيل روتين يومي وأسبوعي. عندما تزورين مركز العناية بالبشرة الخاص بك في المرة القادمة، حاولي سؤالهم لمساعدتك في تحديد خطوات العناية ببشرتك في المنزل. ميــرنــا كســــاب

استشارية تجميـل وعنــاية بالبشــرة مطـعــــم نـــــويــبــيــه

يطـــــرح برانـــــش «صــاندايـــــز» المميّــــز أطلق مطعم «نويبيه»، الذي يُعدّ من بين أروع الوجهات الراقية في المدينة، برانش «صاندايز» كل يوم أحد، لتقديم تجربة مميّزة إلى ضيوفه في منتجع بارك حياة دبي.

ويُشكّل منتجع بارك حياة دبي ملاذاً فاخراً بمحاذاة نادي خور دبي للغولف واليخوت. يجثم على ضفاف خور دبي، حيث يؤمّن واحة من السكون والهدوء، ويصطحب الضيوف إلى عالم بعيد عن صخب المدينة وضوضائها، مع أنّه يقع على مرمى حجر من وسط مدينة دبي.

ويطل المطعم الحالم على البحر بملاذ من السكون يسبح عكس التيار، بفضل أجوائه الباعثة على الهدوء من وحي منطقة كايب كود الساحلية الشهيرة في أميركا.

وتتكون قائمة أشهى الأطايب من المحار والسيفيتشيه والكركند والساشيمي والسوشي، إلى جانب محطات الطهي الحي وفطائر البرغر اللذيذة. وطبعاً لا يكتمل البرانش من دون تشكيلة واسعة من الحلويات، مع أجمل المناظر البانورامية المطلّة على المارينا وأفق مدينة دبي. مطـعــــم SUCRE

واحـــــــــد مـــــــن أفـضــــــــل 50 مطعمــــاً فــــــي أميــــــــركـــا اللاتــينـيــــــــة، فـــــي دبــــــي

أعلن فرناندو تروكا وتاتو جيوفانوني عن افتتاح الفرع الثاني في العالم لمطعمهما الذي يجسّد روح بوينس آيرس وجذورهما اللاتينية، في مركز دبي المالي العالمي، إحدى أشهر وجهات المطاعم في دبي، وذلك مباشرة بعد افتتاحه في مقاطعة سوهو في لندن.

منذ افتتاحه في الأرجنتين عام 2001، عرف SUCRE كمطعم رائد للمطبخ اللاتيني المعاصر، وتم إدراجه من بين أفضل 50 مطعماً في أميركا اللاتينية. شيف فرناندو تروكا هو طاه وخبير في الطهي باستخدام تقنية النار المكشوفة. جمع بين التقنيات التقليدية للنار المكشوفة من أميركا الجنوبية مع تقنيات أخرى وتأثيرات من حول العالم، فجسد لنا مطبخ بلده بشكل معاصر. ويعتمد مطعم SUCRE على مكونات طازجة وعالية الجودة، ومن مصادر موثوقة، يتم تحضيرها بطرق عصرية وغير مألوفة، مع المزج بين التأثيرات من إيطاليا وإسبانيا وأميركا اللاتينية.

تنتظر الضيوف قائمة طعام دائمة التطور، تم تصميمها لتقديم أطباق أميركا الجنوبية الشهيرة بطريقة بسيطة وعصرية، مثل كينغ كراب توستادا الكلاسيكي، وبون ان ريب آي وسكويد انك باييلا، إضافة إلى مونكفيش تايل، مع صلصة XO والفاصوليا السوداء وطبق أميركا الجنوبي المفضل: إمباناداس مع الجبن المعتق . مطـعــــم ريبـــــابـلك الهنــــــدي

يفتتــح أبــوابــه فــي قـلــب الخليـج التــجاري الوجهة الجديدة ستأخذ الضيوف في رحلة استثنائية مليئة بالألوان وغنية بنكهات الأطعمة الشعبية الهندية والمشروبات اللذيذة. يوفر المطعم الجديد لضيوفه تجربة اجتماعية استثنائية، تتيح لهم قضاء أجمل الأوقات، وتناول ألذ المشروبات، وأشهى أطباق الشارع الهندي الطازجة بلمسة عصرية فريدة من نوعها، إلى جانب إطلالة التراس الجذابة على برج خليفة.

وعمل الشيف ناجبوشان على إعادة ابتكار أشهى المأكولات الشعبية الهندية، لتشكيل قائمة من الأطباق التشاركية التي تقدم للضيوف مزيجاً فريداً من نكهات الشارع الهندي الفريدة، من أحمد آباد إلى أمريتسار، ومن كلكتا إلى كوتشي. ويقدم المطعم باقةً عصرية من الوجبات الهندية الخفيفة والغنية بالنكهات القوية، مثل سمبوسة بلاك-أوت، وفطائر الباو والشمندر، إضافة إلى تشكيلة من ألذ الكوكتيلات والموكتيلات الهندية التي يُعدها طاقم الموهوبين في المطعم.

وينفرد المطعم بتصميم داخلي لافت مستوحى من الطراز الهندي والجنوب آسيوي، حيث تستقبل الضيوف عربة توك توك عند المدخل. وتسهم اللمسات الجمالية النابضة بالألوان والحياة في جعل مطعم ريبابلك وجهة مثالية لالتقاط الصور المميزة، في أجواء مفعمة بالمتعة والموسيقى.

وطالت اللمسة العصرية قائمة المأكولات الشهية بأسعار مناسبة، التي تضم خيارات متنوعة من أطباق اللحوم، وأطباق الفيجان والأطباق النباتية، مثل كباب تشاتبات بلحم الضأن، الذي يتكون من فطيرة أوتابام (دوسا) المعروفة في جنوب الهند والمنكهة بتوابل هندية شمالية، وسمبوسة بلاك-أوت، الطبق الذي يمثل منهجية مختلفة تجمع الدجاج بالزبدة مع المعجنات المخبوزة على الفحم لترتقي بمستوى طبق السمبوسة التقليدي، وكعكة الشمندر، طبق الفيجان الفريد الذي يفتخر المطعم بتقديمه لغناه بنكهات جنوب غرب الهند.

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