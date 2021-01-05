كيف غيّر WORKSPACE نموذج التسوق للأثاث المكتبي؟

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أثاث المكاتب هو انعكاس لمكان العمل حيث يؤثر التصميم الداخلي بشكل مباشر على كيفية تفاعل موظفي المكتب مع بعضهم البعض. تم تصميم المقرات الرئيسية للشركات الكبرى بحيث تتوافق مع السمات والألوان والرموز التي تشكل جزءًا من هوية علامتها التجارية. هذا سبب رئيسي لاستثمار الشركة بكثافة في تصميم وتزيين الديكورات الداخلية لمكان عملها ، وبغض النظر عن المكان الذي تزور فيه مكتب هذه العلامة التجارية في البلد ، ستجد تصميمًا وأثاثًا مشابهًا.

مع تبني الشركات لممارسات جديدة في مكان العمل ، تظهر اتجاهات جديدة حول أثاث المكاتب والتصميمات الداخلية لتعكس ذلك. في عام 2021، من المتوقع أن تظهر العديد من اتجاهات الأثاث المكتبي الجديدة وتصبح شائعة في الثقافة التي تؤدي إلى اعتماد أوسع في المجتمع.

شراء أثاث جديد للمكتب هو سلسلة وقرار مهم يجب اتخاذه. سيكون للخيارات التي تقوم بها تأثير كبير على بيئة المكتب وراحة الموظفين والإنتاجية الإجمالية .شرکه WORKSPACE للاثاث المكتبي مقره دبي ، قدم طريقة مبتكرة لمساعدة العملاء على اختيار وشراء أثاث المكاتب.

WORKSPACE هي شركة رائدة مقرها دبي متخصصة في تصميم وتصنيع وتوريد أثاث المكاتب الحديثه. يتم توفير خدمات التصميم والتخطيط والتأثيث فی دولة الإمارات العربية المتحدة. و على مستوى العالمی.

أنشأت WORKSPACE محطة واحدة للشركات والأفراد لتصميم وتخطيط واختيار أثاث المكاتب في منصة سهلة الاستخدام عبر الإنترنت مع الحفاظ على جميع الأدوات اللازمة لتخطيط المشاريع وطرق B2B التقليدية وتوفيرها.

إنتاج الأثاث ووقت التسليم

باستخدام نموذج أعمال مبتكر للحفاظ على مخزون محلي من المواد الخام المستوردة عالية الجودة والأجهزة والملحقات ، واستخدامها مع مصانع الأخشاب المحلية الموثوقة والمؤهلة لإنتاج أثاث عالي الجودة حسب الطلب في وقت قصيرحیث تتيح هذه الطريقة تقليل التكلفة والمهلة التسلیم التي ستفيد العميل في النهاية.

جودة المنتجات والاهتمام بالتفاصيل

على عكس العديد من مزودي ومصنعي أثاث المكاتب المحليين ، فإن أولویه هي إنتاج أعلى جودة للأثاث باستخدام أفضل المواد والأجهزة. حیث تتوالی اهتمامًا لكل التفاصيل الصغيرة في خط الإنتاج باستخدام العلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال الملحقات والأجهزة.

الموقع

وصف منتج جذاب وحديث ودقيق وصور مقدمة لكل منتج. واجهة مستخدم سهلة الاستخدام توفر العديد من المعلومات والأدوات المفيدة مثل صفحة "دليل كامل لاختيار الكراسي المريحة" والتي تُستخدم الآن عالميًا عبر الإنترنت كمرجع لاختيار كراسي المكتب المريحة.قائمه الاسعار الإلكتروني (E-Quotation) هو أداة فريدة أخرى تمكن المستخدمين من إنشاء عرض أسعار فوري عبر الإنترنت. يمكن تحديد جميع التخصيصات والتنوعات المحتملة للمنتج واختيارها عبر الإنترنت ، وسيتم تحديث السعر وفقًا لذلك. ضمان مرن وشفاف وخدمة ما بعد البيع. سياسة واضحة وشفافة لوقت التسليم والإرجاع والضمان على كل منتج.



تصميم راقي بافضل الاسعار

من خلال اعتماد استراتيجية قيادة التكلفة ، والقضاء على الحاجة إلى صالات العرض الكبيرة ، واستخدام حلول التسويق المبتكرة عبر الإنترنت.

أدى العرض التقديمي المتميز لبرنامج WORKSPACE والنهج الاحترافي لمتطلبات العملاء إلى أن تصبح المورد المفضل للأثاث للشركات الكبيرة والسفارات جهات الحكومية وشركات التصميم في الإمارات العربية المتحدة والعالم.

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