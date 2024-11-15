800 مليون مصاب بمرض السكري حول العالم

كشفت دراسة جديدة أن أكثر من 800 مليون بالغ حول العالم مصابون بمرض السكري، وهو ما يعادل ضعف ما توقّعته تقييمات سابقة، كما أظهرت أن أكثر من نصف المصابين الذين تزيد أعمارهم على 30 عاماً لا يتلقون العلاج.

وأشارت الدراسة، المنشورة في «ذا لانسيت»، إلى أن معدل الإصابة بالسكري عالمياً قد تضاعف منذ 1990، إذ ارتفع من 7 إلى 14%، ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى ارتفاع أعداد الحالات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأوضح الباحثون أنه على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة، فإن معدلات تلقي العلاج في تلك المناطق لم تشهد ارتفاعاً يُذكر، في حين تحسنت الأمور في بعض الدول ذات الدخل المرتفع، ما يؤدي إلى اتساع فجوة العلاج.

وأضافت الدراسة أنه في عام 2022 كان هناك 828 مليون شخص، تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، أصيبوا بالسكري من النوعين الأول والثاني، وقال الباحثون إن من بين البالغين الذين تزيد أعمارهم على 30 عاماً، 445 مليون مريض لا يتلقون العلاج.

وأشارت تقديرات سابقة لمنظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 422 مليون شخص مصابون بالسكري، وهو مرض أيضيّ مزمن يؤثر في مستويات السكر بالدم، وقد يتسبّب في تدهور صحة القلب والأوعية الدموية، والأعصاب وأعضاء أخرى إذا لم يُعالج.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في بيان، إن الارتفاع الذي كشفته الدراسة مثير للقلق، وأضاف: «من أجل السيطرة على انتشار مرض السكري في أنحاء العالم، يجب على الدول اتخاذ إجراءات عاجلة».