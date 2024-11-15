اختتام فعاليات سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي

اختتمت، أمس، فعاليات الدورة السابعة من سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي، التي استمرت يومين في مركز مدينة جميرا للمؤتمرات والفعاليات، بحضور كبار المتخصصين في صناعة الإعلام والترفيه من مختلف أنحاء العالم. واستقطب الحدث أكثر من 800 متخصص من 50 دولة، وشهد مشاركة 87 جهة عارضة من أبرز المؤسسات الإعلامية وشركات التوزيع العالمية، إضافة إلى عقد ما يزيد على 2500 اجتماع عمل. وجاءت الجلسات لتقدّم أبرز العقول والخبرات العالمية، حيث ناقشت أحدث الاتجاهات في صناعة المحتوى وأساليب توزيعه واستهلاكه، مع استعراض موضوعات متنوعة، من تأثيرات المحتوى التركي، إلى صعود منصات البث المباشر وأثرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.