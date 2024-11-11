رصد فهود الثلج جنوب غرب الصين لأول مرة

ذكرت السلطات الصينية، أمس، أن كاميرات الأشعة تحت الحمراء التقطت صوراً لفهود الثلج في موقعين مختلفين بمقاطعة يوننان جنوب غرب الصين لأول مرة، ما يؤكد وجود هذا النوع المهدد بالانقراض.

وبيّنت أنه تم رصد اثنين من فهود الثلج على ارتفاعات 4500 متر داخل مدينة شانغريلا، و4800 متر في بلدة دهتشن على التوالي. ويعرف فهد الثلج باسم «ملك جبال الثلج»، ويخضع للحماية الوطنية من الدرجة الأولى في الصين، بينما أدرجه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ضمن قائمته للأنواع المعرضة للخطر.