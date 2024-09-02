وفاة مغني راب أميركي بعد سقوطه على المسرح

توفي مغني الراب الأميركي فاتمان سكوب (53 عاماً)، بعد أن سقط على خشبة المسرح خلال حفلة موسيقية في اليوم السابق، حسب ما أفاد به مدير أعماله، أمس.

وكان فاتمان سكوب سقط خلال إحيائه حفلة في مدينة هامدن بولاية كونيتيكت، فنُقِل إلى المستشفى، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنعاشه، وفق ما أوضح عدد من وسائل الإعلام الأميركية.

وأظهر مقطع فيديو عرضه موقع «تي إم زي» المتخصص في أخبار المشاهير، مسعفين يُجرون عملية إنعاش لقلب الفنان عندما كان لا يزال على المسرح.

ونعاه مدير أعماله بيرتش مايكل في منشور على «فيس بوك» جاء فيه: «بقلب حزين، أعلن وفاة آيزك فريمان الثالث، المعروف مهنياً باسم فاتمان سكوب».

وأضاف في منشوره الذي أرفق به صورة لمغني الراب: «لقد علمتني أن أكون الرجل الذي أنا عليه اليوم. أحبك يا سكوب، شكراً جزيلاً لك على كل ما أعطيتني».

ووجهت نجمة الهيب هوب، ميسي إليوت، تحية إلى فاتمان سكوب، وكتبت عبر منصة «إكس»: «إن ما تمتع به من صوت وطاقة» أسهم طوال أكثر من عقدين في «كثير من الأغنيات التي أسعدت الناس وجعلتهم يرقصون».

وأضافت: «تأثيرك كبير ولن يُنسى أبداً».