ربح 4 ملايين دولار.. وخسر حياته

شهدت إحدى صالات اليانصيب في سنغافورة، واقعة صادمة، بعدما سقط أحد الرابحيين ميتاً أثناء احتفاله بربح 4 ملايين دولار.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق صدمة الزوار، بعد وفاة الرجل، الذي ربح جائزة كبرى بقيمة 4 ملايين دولار وظل يحتفل، ليتوقف قلبه من شدة الحماس ويسقط أرضاً، بحسب موقع «إنترناشيونال بيزنيس» سنغافورة..

رغم المحاولات المستميتة التي بذلها موظفو الكازينو لإنعاش الفائز حتى وصول المسعفين الذين بذلوا قصارى جهدهم لإنقاذه، إلا أن الأوان كان قد فات.