تحمل الأسر الإماراتية مبادئ أصيلة لا تتغير مع مرور الزمن والانفتاح الذي تشهده البلاد، فلديها عادات وقيم متوارثة عبر الأجيال تُعرف بـ«السنع» تضم مجموعة من التقاليد التي تشكل قواعد أساسية، وأسلوب حياة تغرس لدى أبناء الإمارات منذ الصغر. في هذه الزاوية، تسلط «الإمارات اليوم» الضوء على مفهوم «السنع» الإماراتي في مختلف الجوانب، عن طريق سلسلة موضوعات يتم إعدادها وتقديمها بهدف ترسيخ هذه القيم، بالاعتماد على كتاب «السنع» لمؤلفه عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دبي.

يحث المجتمع الإماراتي على احترام خصوصية الآخرين في كثير من التصرفات والأمور، إذ ورث أبناء الإمارات عن آبائهم وأجدادهم أهمية احترام خصوصية الآخرين بدءاً من الإخوة والأخوات، وصولاً إلى الآخرين، وذلك من خلال مجموعة تصرفات مختلفة تظهر في عادات تبدأ من المنزل وعند الزيارات، أبرزها دخول المنزل والحفاظ على حرمته وخصوصيته.

قيم الاحترام

ولطالما حرص المجتمع الإماراتي على غرس قيم الاحترام بين أفراده والذي يبدأ باحترام خصوصية الغير، كالإخوة والأخوات، إذ تشكل مبادئ «السنع» احترام الخصوصية بين أفراد البيت الواحد، بل وتحترم خصوصية النساء بشكل كبير. وتظهر هذه التصرفات بدءاً من طريقة دخول المنزل، وتكون عن طريق السلام بـ«التهويد»، وهي طريقة للاستئذان عند دخول المكان، لاسيما المنازل والمجالس، وذلك برفع الرجل صوته ويقول: «السلام عليكم هل البيت، هل المكان» ويقوم بـ«التهويد» قبل دخول البيوت.

حرمة المنزل

ومن «السنع» أيضاً أن يحرص الرجل على الاستئذان قبل الدخول احتراماً لحرمة المنزل، فذلك من الآداب المتعارف عليها لدى المجتمع الإماراتي، ومن غير المقبول أن يدخل الرجل البيت من دون أن يستأذن، لاسيما عند وجود النساء كنوع من «السنع» والحفاظ على خصوصية أهل البيت واحترامها.

كما يُعدّ الاستئذان قبل دخول الغرف أمراً ضرورياً، لاسيما عند دخول الرجل لغرفة أخته، فمن «السنع» أن يقوم بالاستئذان قبل الدخول حفاظاً على خصوصيتها واحتراماً لها، وتجنب بعض الأمور، كأن يقوم الرجل بالتفتيش في خزانة أخته أو دخول الحمام الخاص بها، إذ لا يحق له ذلك، فهي من الأمور الخارجة عن نطاق «السنع» والعادات الأصيلة لدى المجتمع الإماراتي.

. تشكل مبادئ (السنع) احترام الخصوصية بين أفراد البيت الواحد، لاسيما خصوصية النساء بشكل كبير.

. من (السنع) أن يحرص الرجل على الاستئذان قبل الدخول احتراماً لحرمة المنزل، وذلك من الآداب المتعارف عليها في المجتمع الإماراتي.