الأميرة كيت تبتسم.. أول صورة بعد الجراحة

قدمت الأميرة كيت الشكر إلى الشعب البريطاني على دعمه في أول رسالة عامة لها منذ خضوعها لعملية جراحية في البطن في يناير الماضي، ونشرت معها صورة لها مع أطفالها الثلاثة. وأظهرت الصورة - التي التقطها زوجها وريث العرش الأمير وليام - كيت (42 عاماً) وهي تبتسم وتبدو بصحة جيدة محاطة بالأميرين جورج ولويس والأميرة شارلوت. وكتبت كيت أميرة ويلز في رسالة على منصّة «إكس» للتواصل الاجتماعي أمس: «شكراً لكم على تمنياتكم الطيبة ودعمكم المستمر خلال الشهرين الماضيين». وأضافت: «أتمنى للجميع عيد أم سعيداً». ويُصادف عيد الأم في المملكة المتحدة 10 مارس.

وأمضت كيت أسبوعين في المستشفى في يناير الماضي، بعد إجراء عملية جراحية لحالة «غير سرطانية»، ولكن غير محددة. ولم تظهر علناً منذ ذلك الحين.

وأشار قصر كنسينغتون إلى أن الأميرة لن تستأنف أنشطتها الرسمية قبل عيد الفصح نهاية الشهر الجاري، في حين لم تظهر علناً منذ تصريح القصر، ما أثار تكهنات وتساؤلات بشأن وضعها الصحي.