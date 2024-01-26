أول بطولة في العالم للبدلات النفاثة في ضيافة دبي

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلن مجلس دبي الرياضي إطلاق «بطولة دبي للبدلات النفاثة»، أول سباق في العالم للطيران من دون طائرة، وباستخدام بدلات ذات محركات نفاثة، في 28 فبراير المقبل.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن تنظيم هذا الحدث العالمي الفريد والأول من نوعه في دبي، يعزز مكانة دبي وجهةً نموذجية على خريطة الرياضة العالمية، عبر استضافة أبرز البطولات والفعاليات الرياضية العالمية في مختلف الألعاب والرياضات، مع تسخيرها كل السبل والمقومات لإنجاحها، وذلك بدعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتوجيهات سموه بتعزيز مكانة الرياضة في مجتمع دبي، وتشجيع أفراده وفئاته المختلفة على ممارسة الرياضة وتبنيها أسلوباً للحياة.

وأضاف سموه أن «هذه البطولة ستكون بداية لمرحلة مميزة على مستوى العالم في مجال الرياضات الجوية، وسنعمل على تنظيم منافسات تزيّن سماء دبي بعروض تؤكد قدرة الإنسان على تجاوز التحديات، وتؤكد تفرّد وريادة دبي في تقديم فعاليات جديدة تجمع بين الابتكار والمغامرة والطموح الذي لا يقف عند حدود».

ويشارك في البطولة ثمانية متسابقين من مختلف دول العالم، من بينهم المتسابق الإماراتي أحمد الشحي، ويتم تنظيمها بالتعاون مع شركة Gravity Industries الرائدة في هذا النوع من السباقات الجوية.

جاء الإعلان عن إطلاق البطولة خلال احتفالية كبيرة أقيمت في برج بارك بجوار برج خليفة، بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وريتشارد براوننغ، رئيس شركة Gravity Industries ورئيس طياري الاختبار فيها، وسامر الشمري، مدير البطولة، وعدد من المختصين في الرياضات الجوية والمغامرين، وحشد من الجماهير الذين استمتعوا بمشاهدة عرض حي للطيران بالبدلة النفاثة، قدمه عدد من المتسابقين الذين حلقوا فوق مياه نافورة دبي بجوار برج بارك.