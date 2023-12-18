«الصدارة» تغري شباب الأهلي والمنامة في «سلة غرب آسيا»

شباب الأهلي والمنامة حققا الفوز في الجولتين الأوليين، ولكل فريق 4 نقاط في المجموعة الثانية.

جوني جبور – دبي

يستضيف شباب الأهلي، اليوم، حامل اللقب فريق المنامة البحريني، في الثامنة مساءً، في مباراة تجمعهما ضمن الجولة الثالثة من ذهاب النسخة الثانية من دوري «سوبر غرب آسيا» لكرة السلة، يتطلع إليه كلا الفريقين للمحافظة على سجله الخالي من الهزيمة، والانفراد بصدارة المجموعة الثانية عن المنطقة الخليجية.

ويدخل فريقا شباب الأهلي والمنامة المباراة، بشراكة أربع نقاط لكل منهما، حققاها بالفوز في الجولتين الماضيتين، وجاءت لـ«الفرسان» خارج الديار، بالفوز في الجولة الافتتاحية أواخر الشهر الماضي على الشمال القطري (96-63)، ثم في الخامس من الشهر الجاري بالفوز على كاظمة الكويتي (85-80)، فيما استهل المنامة مشواره بالفوز على كاظمة (84-76)، ومن ثم على الشمال (108-71).

ويعول شباب الأهلي، على نجميه الأميركي نيكولاس مينراث صاحب معدل 21 نقطة في المباراة، وتسع متابعات، إلى جانب الدولي قيس عمر والذي يعد من ركائز الفريق من الناحيتين الهجومية والدفاعية، إضافة إلى الوافد الجديد لهذا الموسم المحترف الأميركي تشافون لويس، صاحب نسبة فاعلية في المباريات، تبلغ 30%، ومعدلات تسجيل تصل إلى 24.5 نقطة، وتسع متابعات، و10 تمريرات حاسمة.

وعلى الطرف الآخر، يعول المدرب اليوناني لينوس غافيريل المتوج مع المنامة بطلاً للنسخة الماضية، على صانع الألعاب الدولي أحمد حاجي، الذي سجل في مباراته الأخيرة أمام الشمال القطري 24 نقطة، منها 18 نقطة عن الرميات الثلاثية، إلى جانب زميله في المنتخب مصطفى راشد صاحب نسبة فاعلية على أرضية الملعب، تصل إلى 20%، جرّاء حصوله على معدلات تسجيل على مدار المباراتين الماضيتين، تصل إلى 24 نقطة، وثلاث تمريرات حاسمة لزملائه، ومن خلفهم المحترف الأميركي ترافين ثيبوديو على صعيد مركز لاعب الارتكاز، وإسهاماته في تسجيل معدل 16.5 نقطة بالمباراة الواحدة، وتسع متابعات، وثلاث تمريرات حاسمة.

وعلى الرغم من تشارك الفريقين نسب النجاح في تسجيل النقاط البالغة 50%، فإن خطورة الفريق البحريني تأتي بصورة واضحة على صعيد الرميات الثلاثية، بتسجيل لاعبيه معدل نجاح يبلغ 34.8%، مقارنة بمعدل 28.6% لشباب الأهلي. كما تبرز نقاط قوة «الفرسان» على صعيد المتابعات، بتسجيله على مدار المباراتين الأخيرتين 33 متابعة دفاعية؛ 15 هجومية، مقابل 30 متابعة دفاعية للاعبي المنامة، و12 هجومية، إضافة إلى أن لاعبي شباب الأهلي كانوا الأكثر خطورة في خطف الكرات من منافسيهم، بتسجيلهم معدل 12 كرة بالمباراة الواحدة، مقابل ست كرات للمنامة.