بنك

قال مراجعون لبنك كبير في الدولة إنهم يواجهون زحاماً شديداً في فروعه، حتى إن وقت انتظار العملاء يصل إلى ثلاث ساعات، عازين ذلك إلى أن البنك أغلق عدداً كبيراً من الفروع، وأبقى على بعض الفروع في مراكز التسوق، ما تسبب في تكدس المراجعين.

إقامة

أشادت مقيمة بسهولة إجراءات الحصول على الإقامة الذهبية في أبوظبي، مؤكدة أنها قامت باستيفاء كل المستندات والأوراق الثبوتية المطلوبة لحصولها على الإقامة الذهبية فئة المواهب الإبداعية، وذلك عبر المنصة الحكومية «تم».

تفاوت

لاحظ قراء أن هناك تفاوتاً واضحاً في رسوم خدمة غسيل السيارات التي يقدمها عمال يوجدون في مواقف السيارات في أبوظبي، حيث تراوح بين 15 و30 درهماً.

اتصالات

اشتكت قارئة من سوء تغطية شبكة الاتصالات داخل منزلها، رغم أنها تقيم في منطقة الكورنيش بأبوظبي، وهي منطقة حيوية.

ذهب

ذكرت قارئة أن بعض تجار الذهب يرفعون قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية بشكل واضح، وهو ما يجعل المشتري لا يستفيد من انخفاض أسعار الذهب.

عروض

لاحظ قارئ قيام محال بإطلاق عروض خاصة على منتجات غذائية، مثل البسكويت والشوكولاتة، وبعضها تنتهي صلاحيته في اليوم التالي.

علاج

اقترح قراء ضم العلاج النفسي إلى مظلة التأمين الصحي، لافتين أن كلفته مرتفعة جداً، رغم احتياج بعض الحالات له بشدة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

0502299551