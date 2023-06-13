عطلة صيفية لا تُنسى في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية بين ربوع فندق كونستانس بيل مار بلاج

جزيرة موريشيوس، المعروفة بجوهرة المحيط الهندي، توفّر ملاذاً آسراً للعائلات التي تنشد عطلةً مميزةً بعيداً عن حرارة الصيف اللافحة. تستكنّ الجزيرة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية ويمتدّ موسم الشتاء فيها من يونيو إلى سبتمبر. كما تشتهر بمناخها الاستوائي وبشتائها الدافئ وأشعة شمسها الساطعة ونسيمها العليل. تتمتع الجزيرة بطقس رائع على مدار السنة، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 20 و25 درجةً مئوية.

يوفّر شهرا يوليو وأغسطس فرصةً مذهلةً للاستمتاع بالمساحات الخضراء الغنّاء التي تتباهى بها الجزيرة، والانطلاق في مغامرات شيّقة مثل التنزّه بين أحضان الطبيعة واستكشاف الحياة البرية الآسرة. يستكنّ فندق كونستانس بيل مار بلاج على طول الساحل الشرقي الساحر لجزيرة موريشيوس، فيوفّر واحةً ملؤها الفخامة ووجهةً عائليةً تخيّم عليها السكينة. يقع الفندق بين الحدائق الاستوائية والشواطئ الذهبية ويحتضن مساكن لا مثيل لها، ناهيك عن مجموعة راقية من المطاعم، وسبا كونستانس الفاخر، وباقة شيّقة من النشاطات المائية والبرّية.

ملاذ استثنائي للعائلات

يلبّي فندق كونستانس بيل مار بلاج مختلف متطلبات الضيوف، بدءاً من الأزواج الشباب المسافرين برفقة أطفالهم الصغار وصولاً إلى العائلات التي تضمّ أطفالاً في مرحلة المراهقة. تكتنف الأجنحة والفلل المُصمّمة بأعلى درجات الإتقان مفروشاتٍ معاصرةً بألوان هادئة لتهيئة أجواء تجمع ما بين الراحة والأناقة. وتندمج كلّ مساحة مع البيئة الطبيعية المحيطة بسلاسة تامة فتوفّر إطلالاتٍ خاطفةً للأنفاس على المحيط الهندي الفيروزي أو الحدائق الاستوائية الغنّاء. فاختر ما يحلو لك من بين الغرف والأجنحة والفلل الراقية التي تتخللها أقمشة فاخرة وأخشاب مصقولة لضمان إقامة تحاكي أعلى معايير الترف.

يخضع نادي الصغار في فندق كونستانس بيل مار بلاج لإشراف أخصائيّين ويضع في متناول الأطفال من مختلف الأعمار مروحةً فريدةً من النشاطات المليئة بالمتعة والمرح. يستطيع الأطفال الأصغر سنّاً المشاركة في ألعاب تحت إشراف أخصائيّين، إلى جانب الفنون والحِرف اليدوية، وجلسات رواية القصص ونشاطات البحث عن الكنز. يمكنهم أيضاً الاستمتاع بنشاطات في الهواء الطلق مثل بناء قصور من الرمل والمرح في المسبح المخصّص لهم. أما الأطفال الأكبر سنّاً والمراهقون فسيكونون على موعد مع مجموعة من النشاطات الرياضية والترفيهية، بما فيها كرة الطائرة على الشاطئ، وكرة القدم، والتنس، والرياضات المائية والرحلات الاستكشافية الجماعية. علاوةً على ذلك، يوفّر نادي الصغار في فندق كونستانس بيل مار بلاج خيارات طعام مخصّصة للأطفال، حرصاً منه على تزويدهم بوجبات مغذية وشهية طوال اليوم.