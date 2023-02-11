كويكب ضخم سيصطدم بالأرض بعد 5 أيام .. و"ناسا": لسنا متأكدين من "حجم الضرر"

ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن العلماء يتتبعون كويكبا ضخما على بعد أيام فقط من اصطدامه بمدار الأرض.

وأضافت أن الكويكب المسمى 199145 (2005 YY128)، يبلغ قطره نحو كيلومتر واحد، ويصنف كجسم قريب من الأرض، فيما يقدر عرضه ما بين 570 م و1300 م. ما يجعله أوسع من جسر غولدن غيت الشهير في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن من المقرر أن يصطدم الكويكب بمدار الكوكب الأسبوع المقبل.

وبحسب ناسا، سيقترب الكويكب نحو الأرض بحوالي 4.5 مليون كيلومتر من الأرض (2.8 مليون ميل) في 16 فبراير، مع عدم ثقة ناسا بما يكفي للتعليق على ما إذا كان سيتحطم بالفعل في مدار الأرض ويسبب أي ضرر للكوكب.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين فقط من تجاوز كويكب آخر ضخم الأرض في واحدة من أقرب المواجهات التي تم تسجيلها على الإطلاق، لكنه فشل في إحداث تأثير بأي شكل من الأشكال.

وتم اكتشاف الكويكب 2023 BU في 21 يناير فقط، وكان على بعد 2200 ميل فقط من سطح الأرض، حيث حلّق فوق الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية في الساعات المبكرة من صباح يوم 27 يناير.

وهذا يعني أنه اقترب 10 مرات أقرب من أقمار الاتصالات في العالم والتي تقع داخل قوس يعلو 22 ألف ميل فوقنا. وهي مسافة تساوي تقريبا المسافة من لندن إلى قبرص.

ولفتت وكالة ناسا إلى أن الكويكبات التي يقل قطرها عن 25 مترا (82 قدما) ستحترق على الأرجح عندما تدخل الغلاف الجوي للأرض، ما يؤدي إلى ضرر ضئيل أو معدوم على الأرض، لكن هذا الكويكب المتجه نحونا، أكبر بكثير من ذلك بكثير.