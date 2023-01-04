200 ألف زائر لمهرجان أم الإمارات

نجحت الدورة السادسة من مهرجان أم الإمارات، الذي اختتم فعالياته مطلع الشهر الجاري في اجتذاب أكثر من 200 ألف زائر من جميع الأعمار استمتعوا بالفنون الموسيقية والغنائية والمنشآت الفنية الجديدة والتسوق والأنشطة العائلية الممتعة والألعاب، بالإضافة إلى مشاهدة عروض للألعاب النارية التي نظمت على كورنيش في أبوظبي احتفاءً بحلول 2023. وانطلق المهرجان في التاسع من ديسمبر الماضي ومدّد حتى الأول من العام الجاري، وأتاح لزوّاره تجارب مميزة عبر المناطق الست: عالم الإبداع، ومنطقة التشويق، ومنتزه التسلية، وبستان التذوق، وساحة العروض، وحي التسوق.

وقال مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، صالح محمد الجزيري: «يتطوّر مهرجان أم الإمارات ويبتكر كل عام ليلبي توقعات ورغبات روّاد المهرجان المتغيرة. واستقبلنا هذا العام عدداً غير مسبوق من الزوّار الذين جاؤوا مع الأصدقاء والعائلة للاستمتاع بالعروض الغامرة المختلفة والفنون والأنشطة ومفاهيم التسوق والطعام العالمية تحت سقف واحد».

وأضاف «استمتع زوّار المهرجان بأنشطة ترفيهية راقية مع أكثر من 15 تجربة لم يسبق لها مثيل تستحق التوثيق على منصة (إنستغرام) من أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وكندا». وقدمت النسخة الأخيرة من المهرجان تجارب طهي من أنحاء العالم ومزيجاً من النكهات والثقافات، لتناسب كل الأذواق.