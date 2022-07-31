دلال أبو آمنة.. طبيبة وجراحة دماغ وأعصاب تغني على مسرح "مهرجان جرش" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

برفقة 100 امرأة من مختلف الأجيال يرتدين أثواباً تراثية تمثّل الأردن وفلسطين وكل بلاد الشام، وفرقة موسيقية كبيرة، قدمت الفنانة وجرّاحة الدماغ والأعصاب الفلسطينية دلال أبو آمنة أمس وبحضور جماهيري ضخم ليلة غنائية تراثية على مسرح مهرجان جرش للفنون في الأردن.

وفي الليلة الثالثة من ليالي المسرح الجنوبي ضمن فعاليات الدورة 36 من مهرجان جرش للثقافة والفنون الذي يقام هذا العام تحت شعار "نوّرت ليالينا"، قدمت أبو آمنة عددا من الأغاني من بينها "حادي العيس" و "يا عزيز عيني"، و"زينوا المرجة" و"الدار داري" و"ليا بليا يا حبيبي" و"هوجي وموجي" و"بياع التفاح" و"عالروزنا" و"مشوار ستي" و"يخلف عليكو شثّر الله خيركو" و "هاي دار العز واحنا رجالها".

وعبّرت أبو آمنة في تصريحات صحفية بعد الحفل عن سعادتها بمشاركتها في مهرجان جرش، واعتزازها بالأردن وتاريخه وعراقته وقيادته وعلاقته "الوجدانية والأكثر من أخوية الخاصة مع الشعب الفلسطيني"، وقالت "إن الشعب الأردني وقيادته لطالما كانوا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأن ما يجمعنا لا يفرّقه أي شيء أو محاولة أو تفصيلة أو حدود"، مضيفة إنها وفرقتها "يتّغنون دائماً بالأردن وجمالها ونخوتها".

وختمت الدكتورة الباحثة وجراحة علوم الدماغ وفيسيولوجيا الأعصاب بالقول إن الفن والطب يمضيان في مسيرتها بشكل متوازٍ لا يسبق أحدهما الآخر.

وتعرف أبو آمنة بتقديمها للفن الإنساني الملتزم وتعمل على تطوير الفن الفلسطيني بحيث يحافظ على أصالته من ناحية ويحاكي الجيل الشاب والمستمع الغربي من ناحية أخرى كوسيلة لترسيخ الهوية الفلسطينية ودعم قضايا شعبها. وشاركت دلال في مهرجانات عالمية وعربية هامة مثل مهرجان جرش ومهرجان الموسيقى العربية في دار الاوبرا المصرية وقامت بتمثيل فلسطين في عدة اوبريتات عربية كأوبيريت أرض الأنبياء 2012 وأوبريت نداء الحرية 2014، كما تشارك بشكل دائم في امسيات ثقافية وفنية محليا وعربيًّا ودوليًّا. بالإضافة لمشاركاتها ضمن فرقتها الخاصة، وهي المغنية الرئيسية في الأوركسترا العالمية MESTO وتقدم من خلالها أغاني التراث العربي والفلسطيني بمرافقة موسيقيين غربيين وبتوزيع اوركسترالي في كافة انحاء العالم.

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