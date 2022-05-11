5 حيل تنجدكِ في المطبخ.. عليكِ بها لتوفير الوقت

المصدر: حياة الحرزي ■ دبي

خلال أيام الأسبوع المليئة بالالتزامات المهنية والمسؤوليات العائلية التي لا تنتهي، تبدأ معظم ربات البيوت في الشعور بالتوتر، خصوصاً في ظل تزايد الارتباطات والأشياء المتصلة بالأبناء، ومن ثم ضيق الوقت الذي لا يسعفهن في غالبية الأوقات لاستيفاء جميع هذه الواجبات، لاسيما ما يتعلق منها بإعداد الطعام للأسرة، إذ يمكن أن يصبح التسوق والتخطيط أحياناً للوجبات الأسبوعية وإعدادها بطريقة سريعة، أنشطة مرهقة وصعبة التنفيذ.

ولمساعدتك على توفير الوقت وتنظيم نفسك بشكل أفضل، إليك خمس نصائح ستساعدك على توفير الوقت والجهد في المطبخ.

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